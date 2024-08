- Le trafic sur le pont de Hunte reprend bientôt

Environ un mois après l'incident maritime, le pont Hunte endommagé à Elsfleth (situé dans le district de Wesermarsch) devrait reprendre son activité. Les autorités ont annoncé que les trains reprendront leur circulation entre Brême et Nordenham à 23h59, selon un communiqué d'un représentant des chemins de fer. La reprise de cette ligne est cruciale pour les ports situés sur la rive gauche de la Weser, qui dépendent lourdement de cette connexion.

Mauvaise estimation de la hauteur de passage

Le 23 juillet, un navire de mer intérieure a heurté le pont ferroviaire. La salle de contrôle a subi des dommages importants, et à la fois la structure et les lignes électriques ont été endommagées. Le capitaine du navire a été accusé d'avoir mal évalué la hauteur de passage, et les investigations contre lui continuent pour avoir potentiellement mis en danger à la fois le trafic ferroviaire et maritime.

Les services de train à travers le pont ont été suspendus depuis. L'arrêt a entraîné des conséquences financières considérables pour la région. Les opérateurs portuaires de Brake et Nordenham estiment les pertes à plusieurs millions d'euros, et craignent des pertes d'emplois car les marchandises ne peuvent plus être transportées par rail. Les usagers du rail doivent avoir recours à d'autres moyens de transport.

Un nouveau pont avant 2030

C'était la deuxième collision de l'année qui a entraîné des dommages au pont. Dans l'incident initial de février, la structure a été tellement endommagée qu'un pont provisoire a été construit temporairement. Dans ce cas également, le capitaine du navire a été accusé de mal évaluer la hauteur de passage.

Le pont provisoire, qui a également subi des dommages, est en fonction depuis la fin avril. Si possible, un nouveau pont pour le pont provisoire doit être construit avant l'année 2030.

Selon le ministère de l'Économie de Basse-Saxe, une équipe est actuellement en train de dresser une liste de mesures pour améliorer la sécurité sur le pont Hunte. Outre d'autres améliorations, les marquages de niveau d'eau seront revus pour prévenir les incidents futurs.

