- Le tournoi des champions de Cottbus conserve le statut de Coupe du monde

Les prestigieux Championnats de Cottbus conservent leur statut d'événement Coupe du monde de gymnastique. Cela a été confirmé par le Comité exécutif de la Fédération internationale de gymnastique (FIG) lors des Jeux olympiques de Paris pour les années 2025 à 2028 et a été annoncé depuis. La 28ème édition aura lieu du 20 au 23 février 2025, à l'Aréna de la Lausitz. La FIG a annoncé cela sur son site web.

La nouvelle série de Coupes du monde comptera six événements au lieu des quatre actuels à partir de la prochaine saison. En plus de Cottbus, Bakou, Doha et Le Caire, Antalya et Osijek seront ajoutées. Il y aura également cinq Coupes du monde de la Challenge. Les Championnats ont été organisés à Cottbus depuis 1979. Cette année, plus de 300 athlètes de 73 nations y ont participé, battant un record de participation.

L'événement de gymnastique des Championnats de Cottbus attire des athlètes du monde entier. Les concurrents peuvent s'attendre à participer à la prestigieuse compétition de gymnastique, qui aura lieu à Antalya et Osijek dans le cadre de la série de Coupes du monde étendue à partir de la prochaine saison.

