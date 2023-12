Le tournoi de tennis de Wimbledon est annulé en raison de la pandémie de coronavirus

Le grand chelem sur gazon devait commencer le 29 juin, mais la décision a été prise de supprimer l'événement pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale.

Le nombre de cas confirmés a continué d'augmenter au Royaume-Uni et le gouvernement a mis en place des mesures de confinement dans l'ensemble du pays.

L'organisateur du tournoi, le All England Club (AELTC), a tenu une réunion d'urgence mercredi pour discuter des options possibles avant de faire son annonce.

"C'est une décision que nous n'avons pas prise à la légère, et nous l'avons fait avec le plus grand respect pour la santé publique et le bien-être de tous ceux qui se réunissent pour que Wimbledon ait lieu", a déclaré le président de l'AELTC, Ian Hewitt.

"Le fait que l'organisation des championnats n'ait été interrompue auparavant que par des guerres mondiales a pesé lourd dans notre esprit, mais, après avoir étudié de manière approfondie tous les scénarios, nous pensons que c'est à la mesure de cette crise mondiale que la décision d'annuler les championnats de cette année s'est finalement imposée.

"Au lieu de cela, nous nous concentrerons sur la manière dont nous pouvons utiliser l'ensemble des ressources de Wimbledon pour aider les membres de nos communautés locales et au-delà. Nos pensées vont à tous ceux qui ont été et continuent d'être affectés par cette période sans précédent.

La 134e édition du tournoi aura lieu du 28 juin au 11 juillet 2021.

L'AELTC avait déjà exclu la possibilité de jouer le tournoi à huis clos et avait déclaré qu'il serait difficile de reporter le tournoi en raison de la courte période disponible pour le tennis sur gazon.

Les stars du tennis n'ont pas tardé à réagir à la nouvelle, Roger Federer, vainqueur de 20 tournois du Grand Chelem, se déclarant "dévasté" sur Twitter.

De même, Serena Williams, qui a remporté 23 fois le grand chelem, a écrit sur Twitter qu'elle était "ébranlée" par la nouvelle.

Dans leur déclaration de mercredi, les organisateurs ont indiqué que les efforts allaient désormais porter sur l'aide à l'intervention d'urgence et le soutien à ceux qui luttent contre la propagation du virus.

"Nous avons commencé à distribuer du matériel médical et offert l'utilisation de nos installations au NHS et au London Resilience Partnership, l'ensemble des agences londoniennes qui luttent contre le Covid-19", peut-on lire dans le communiqué.

"Nous travaillons avec les autorités locales de Merton et de Wandsworth, en particulier sur la distribution de nourriture, et nous distribuons des vivres dans le cadre de notre partenariat avec City Harvest.

Quelle est la prochaine étape pour le tennis ?

Le tournoi de Roland-Garros, qui devait débuter le 18 mai, a déjà été repoussé au mois de septembre, tandis que tous les tournois de tennis professionnels ont été suspendus jusqu'à nouvel ordre.

Des questions subsistent quant à la tenue de l'US Open. Le tournoi de New York doit toujours débuter le 24 août, mais les organisateurs affirment qu'ils surveillent la situation.

"À l'heure actuelle, l'USTA prévoit toujours d'accueillir l'US Open comme prévu, et nous continuons à affiner les plans d'organisation du tournoi", peut-on lire dans un communiqué.

"L'USTA suit attentivement l'évolution rapide de l'environnement entourant la pandémie de Covid-19 et se prépare à toutes les éventualités.

Le sport a été gravement touché par la pandémie mondiale. Les Jeux olympiques, qui devaient se tenir à Tokyo cet été, ont également été reportés.

