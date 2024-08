Le tournant historique des nouveaux champions du club de football d'Oswestry Town & Llansantffraid, les Saints, se déroule.

Rappelez-vous ce nom, c'est un exploit : Les footballeurs de The New Saints of Oswestry Town & Llansantffraid Football Club organisent une grande fête de la Coupe d'Europe et réalisent un premier dans l'histoire du football gallois.

Le football gallois n'a pas brillé sur la scène européenne, mais tout a changé avec The New Saints qui trace de nouveaux sillons. Ce club de première division est le premier du pays de Galles à obtenir une place dans la phase de groupes ou de ligue d'une Coupe d'Europe, un exploit que même l'équipe nationale galloise n'a pas réalisé.

En playoffs de la Ligue Europa Conférence, ils ont surmonté un solide adversaire lituanien, le FK Panevezys, avec un match nul 0-0 à domicile, en plus de leur victoire 3-0 en Lituanie. Cette petite victoire leur a garanti une place dans les matchs de ligue.

The New Saints, de leur nom complet "The New Saints of Oswestry Town & Llansantffraid Football Club", flirtent avec les compétitions de la Coupe d'Europe depuis leurs débuts en 1996. Bien qu'ils aient participé régulièrement aux tours de qualification, ils n'avaient jamais atteint la phase de ligue jusqu'à présent.

Cependant, leurs tentatives précédentes n'ont pas abouti. Ils ont été éliminés au deuxième tour des qualifications de la Ligue des champions, puis en qualifications de la Ligue Europa contre le club roumain Petrocub Hincesti. Mais cette fois-ci, à la troisième tentative en division inférieure, c'est la bonne.

À la suite du succès du pays de Galles, leur voisin nord-irlandais a également décroché une place en phase de groupes : le Larne FC a battu les Lincoln Red Imps de Gibraltar sur le score serré de 3-1 lors du match retour, ce qui constitue la première qualification pour la phase de groupes de la Coupe d'Europe pour la

