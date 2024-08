- Le tournage est terminé.

La production du quatrième film "Bridget Jones" a semblé être maudite, comme l'ont révélé divers rapports du tabloïd britannique "The Sun". Par exemple, l'un des acteurs principaux aurait subi une fracture osseuse en juin. Ensuite, le tournage aurait énervé des résidents influents tels que le musician Harry Styles (30) ou le lauréat d'un Oscar Rami Malek (43) à Londres Nord. Récemment, "The Sun" a même rapporté que des chauves-souris ont interrompu le tournage. Mais maintenant, il y a enfin une bonne nouvelle : "Bridget Jones : Folle du Garçon", le titre du film, est terminé et dans la boîte.

"À bientôt pour la Saint-Valentin"

La fin réussie du tournage en Angleterre a été annoncée par la société de production Working Title Films sur X. "Tournage terminé. À bientôt pour la Saint-Valentin", peut-on lire dans le post, confirmant une fois de plus la date de sortie connue sur le service de streaming américain Peacock pour la Saint-Valentin 2025. Les fans craignaient auparavant que des problèmes de tournage ne causent un retard dans la sortie du film. En Allemagne, "Bridget Jones 4" est prévu pour le cinéma.

Distribution et intrigue de "Bridget Jones : Folle du Garçon"

Dans le prochain film, la star de la franchise Renée Zellweger (55) incarne à nouveau le personnage principal attachant, qui est maintenant veuve et mère de deux enfants. Hugh Grant (63) revient en tant que Daniel Cleaver, le cœur brisé, après que sa mort dans les dernières minutes du précédent film, "Bridget Jones' Baby", ait été révisée. Emma Thompson (65), qui a également joué dans le troisième film, revient. De nouveaux venus dans la distribution incluent Chiwetel Ejiofor (47), connu pour "12 Years a Slave", et Leo Woodall (27), star de "The White Lotus", qui joue un homme plus jeune avec qui Bridget Jones a une liaison occasionnelle.

Selon le "Daily Mail" britannique, le lauréat d'un Oscar Colin Firth (63), qui a joué Mark Darcy dans les trois précédents films "Bridget Jones", devrait faire un bref retour. Firth aurait été vu sur le plateau pendant le tournage d'une scène. Depuis que son personnage est mort dans l'intrigue du film, il reste unclear si cela était un flashback ou une séquence de rêve.

