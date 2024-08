- Le tourisme à Berlin en légère hausse au premier semestre

Le tourisme dans la capitale continue de croître. 6,1 millions de personnes ont visité Berlin lors des six premiers mois, selon l'Office de la statistique Berlin-Brandebourg. Cela représente une augmentation de 6,5 % par rapport à la même période de l'année dernière. Le nombre de nuitées a augmenté de presque quatre pour cent, pour atteindre 14,4 millions.

Plus d'un tiers des visiteurs venaient de l'étranger

Plus d'un tiers des invités, soit 2,2 millions, venaient de l'étranger, ce qui représente une augmentation de 13,4 % des visiteurs étrangers. Le championnat d'Europe de football en juin a également contribué à cela, avec la finale et d'autres matchs ayant lieu dans le stade olympique de Berlin. Cependant, selon l'office de statistique, le nombre d'invités en juin était en réalité inférieur à celui de l'année précédente.

La majorité des touristes étrangers venaient du Royaume-Uni, des États-Unis et des Pays-Bas. Le taux d'occupation moyen des lits pendant les six premiers mois de l'année était d'un peu moins de 54 %.

Objectif annuel de 30 millions de nuitées

"Berlin est à la mode et continue de charmer de plus en plus d'invités du monde entier", a déclaré la sénatrice de l'Économie Franziska Giffey (SPD). Giffey s'est fixée un objectif annuel de 30 millions de nuitées. Pour atteindre cet objectif, le tourisme doit reprendre dans la deuxième moitié de l'année.

En 2019, année record avant la pandémie, la capitale a enregistré plus de 34 millions de nuitées. Les chiffres actuels sont encore loin de ceux-là.

