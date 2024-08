- "Le tour de l'événement du jardin de la télévision ZDF" a été rapidement capturé en seulement deux minutes.

Vente éclair des billets pour "ZDF-Fernsehgarten sur les routes" à Schwerin. La ZDF le confirme. Initialement, 1400 billets étaient disponibles, répartis entre un enregistrement le 4 octobre (diffusé le 13 octobre) et un spectacle en direct le 6 octobre.

Un représentant a commenté : "Les billets ont tous été réservés. Nous avons une liste d'attente en cas d'annulation, mais elle est également complète en raison de l'intérêt débordant."

L'hôtesse sympathique Andrea Kiewel (59 ans) transportera son émission dans la capitale régionale, le "Préau Flottant", un jardin offrant une vue panoramique sur le château de Schwerin. Attendez-vous à un mélange de jeux, d'acrobaties, d'humour, de conseils et de musique, le tout caractéristique du "ZDF-Fernsehgarten". Le résident local Lars Dietrich présentera également des individusremarkables de Schwerin et de ses environs, tout en mettant en valeur les endroits et les paysages les plus captivants de la région à travers de courts films.

