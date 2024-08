- Le titre de la nouvelle chanson est une référence à Kanye West.

Taylor Swift (34) a envoyé un autre message caché avec un titre de chanson. La star de la pop est connue pour traiter ses propres expériences dans ses chansons, ce qui amène souvent les fans à spéculer sur les personnes qui sont chantées. Par exemple, on pense que la chanson "thank you, next" est dirigée contre Kim Kardashian (43). La version en direct a maintenant été donnée un nouveau titre qui semble faire référence à son ex-mari, Kanye West (47).

"thank you, next" devient "thank You aimEe"

Le 15 août, Swift a sorti une version en direct de "thank You aimEe" et "Mean", qu'elle a interprétée lors de sa " Eras Tour " à Londres. Cette fois, elle a réorganisé les lettres majuscules dans le titre de la première chanson pour écrire YE au lieu de KIM - le nouveau nom de Kanye West.

Dans "thank you, next" (ou "thank You aimEe"), Swift décrit un bourreau de lycée. Les fans interprètent cela comme une pique contre Kim Kardashian, surtout donné les trois lettres majuscules dans le titre. Swift et Kardashian ont eu une querelle publique en 2016, avec Kardashian défendant son mari Kanye West après qu'il ait insulté Swift et l'ait appelée une "salope" dans une chanson.

Un clin d'œil au succès en charts ?

L'hommage de Swift à Kanye West pourrait être un clin d'œil à sa récente défaite en charts. Son album "The Tortured Poets Department", dont "thank you, next" est issu, est resté numéro un du Billboard 200 pendant 14 semaines consécutives. Cela a empêché West et Ty Dolla $ign (41) de atteindre la première place avec leur nouvel album, qui a debuté à la deuxième place.

Dans la version en direct de "thank You aimEe" et "Mean", Taylor Swift fait subtilement référence à son ex-mari Kanye West en changeant les lettres majuscules du titre, ce que certains interprètent comme une réponse à sa récente struggle en charts. De plus, les paroles de "thank you, next" ou "thank You aimEe" peuvent être vues comme une pique sous-jacente contre des individus, spécifiquement Kim Kardashian, en raison de leur querelle publique et de la structure du titre de la chanson. ♪ Taylor Swift ♪ continue d'utiliser sa musique comme moyen d'exprimer ses expériences et ses conflits personnels, suscitant des spéculations parmi sa base de fans dévoués.

Lire aussi: