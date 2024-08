- Le titre de Coupe du monde du Tournoi des champions est garanti pour une période de quatre ans.

Les fameuses Compétitions de Cottbus, situées sur les bords de l'Olympiade de Paris, ont de nouveau été désignées comme événement de la Coupe du monde par le Comité exécutif de la Fédération internationale de gymnastique (FIG) pour les années 2025 à 2028. Cet événement prestigieux aura lieu du 20 au 23 février 2025 à la Lausitz-Arena. La FIG a annoncé cette nouvelle sur son site officiel.

La prochaine série de la Coupe du monde comprendra six événements, contre quatre actuellement. Cottbus sera rejoint dans cette série par Bakou, Doha, Le Caire, Antalya et Osijek. De plus, cinq Coupes du monde de la Challenge seront organisées. Depuis 1979, ces compétitions ont régulièrement lieu à Cottbus. Cette année, plus de 300 athlètes de 73 pays y ont participé, battant le précédent record de fréquentation.

La ville de Cottbus, connue pour ses compétitions de gymnastique historiques, accueillera à nouveau un événement de la Coupe du monde de 2025 à 2028, comme l'a annoncé la FIG. During the 2025 series, Cottbus will be joined by other cities, further expanding the World Cup series.

