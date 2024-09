- Le Titanic s'effondre, une découverte surprenante faite par des savants

Le "Titanic" s'enfonce inexorablement dans sa tombe aquatique, sa proue clairement visible sur des photos et des vidéos d'une récente plongée sur le site du naufrage dans l'Atlantique Nord. La partie avant de ce luxueux navire qui a sombré en 1912 s'est transformée en un spectacle presque symbolique, grâce au film de James Cameron "Titanic". Des millions de spectateurs sont familiarisés avec la scène touchante de Rose (Kate Winslet) et Jack (Leonardo DiCaprio) les bras écartés à la proue du navire, et Jack criant "Je suis le roi du monde" - juste au bord du paquebot. Un large trou s'ouvre maintenant sur le côté tribord du navire.

La proue a perdu une importante partie de sa rambarde, mesurant environ 4,5 mètres de longueur, comme expliqué dans un post sur Reddit. Pendant des années, elle a servi de symbole de la durabilité du "Titanic". Le changement d'images sert de rappel saisissant que le navire se désintègre bel et bien. "Après 112 ans passés au fond de l'Atlantique Nord, l'environnement marin hostile fait son effet", a conclu l'entreprise.

Plus de deux millions de photos et de précieuses découvertes

Plus de deux millions de photos du naufrage ont été prises lors de l'expédition de juillet et août, qui était la première organisée par l'entreprise depuis 2010. Le navire, promu comme insubmersible à son lancement, a heurté un iceberg lors de son voyage inaugural de Southampton à New York en 1912 et a coulé. Près de 1 500 des plus de 2 200 personnes à bord ont péri. Le naufrage a été découvert en 1985, situé à environ 3 800 mètres de profondeur, à l'est du province canadienne de Terre-Neuve.

Le site du naufrage sert de riche dépotoir pour les chercheurs. Au cours de l'expédition, de nombreux artefacts ont été découverts, que l'entreprise prévoit de récupérer lors de futures missions. Parmi eux, les chercheurs ont trouvé un statue en bronze de la déesse romaine Diane, haute de 60 centimètres, qui ornait autrefois la cheminée d'un salon de première classe.

Lorsque la cabine s'est ouverte, la statue a été éjectée. Le dernier jour de la dernière plongée, elle a été repérée et photographiée dans le champ de débris. Pour la première fois en 112 ans, les traits "délicats et élégants" de Diane sont maintenant visibles.

Les chercheurs s'inquiètent de la décomposition

La lente décomposition du naufrage inquiète les chercheurs depuis longtemps. Des bactéries décomposent le métal dont le navire était construit, comme l'a rapporté l'entreprise en 2010. Selon l'entreprise basée à Atlanta, en Géorgie, les bactéries qui rongent la coque du navire, la rouille et les courants océaniques contribuent à la détérioration du naufrage.

Au début des années 1990, l'entreprise a obtenu les droits de gérer le site du naufrage et a organisé plusieurs expéditions depuis. Des équipements technologiques, des bijoux, des pièces de monnaie et d'autres souvenirs ont été récupérés, restaurés et en partie exposés.

Malgré tous les efforts, la décomposition du naufrage est inévitable, déclare l'entreprise. Cela ne fait que renforcer la détermination des chercheurs à documenter et à préserver les preuves du passé avant qu'il ne soit trop tard.

La découverte de nombreux autres naufrages sur le site en a fait un riche dépotoir pour les chercheurs, le "Titanic" n'étant qu'un parmi eux. Au fil du temps, l'environnement marin hostile a causé des dommages importants à ces naufrages, suscitant des préoccupations quant à leur conservation.

