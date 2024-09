Le titan du cyclisme Pogacacar accélère vers la couronne du Championnat du Monde

Dans la ligne droite d'arrivée de sa charge solo époustouflante, Tadej Pogacar, le cycliste slovène célèbre, a lâché les commandes de son vélo pour lever les bras vers le ciel en signe de triomphe. Avec bravoure, hostilité et une facilité inexplicable, ce prodige du cyclisme a transformé la course mondiale contre le champion olympique Remco Evenepoel en un one-man show, rappelant la légende Eddy Merckx. Pogacar a remporté son premier titre mondial sur une journée humide à Zurich après une longue échappée solo de 51 kilomètres, couronnant une année exceptionnelle qui a inclus des victoires au Giro d'Italia et au Tour de France.

"Je n'arrive pas à croire ce qui s'est passé. Peut-être était-ce une attaque imprudente, je ne sais pas ce qui se passait dans ma tête", a déclaré le vainqueur joyeux, qui a lancé sa première attaque 100 kilomètres avant la fin : "Mais ça a fonctionné. C'était vraiment difficile."

Pogacar rejoint le club fermé des cyclistes composé de Merckx (1974) et Stephen Roche (1987) qui ont remporté le "triple couronne du cyclisme" en une année, incluant des victoires dans deux courses par étapes prestigieuses et le titre mondial. Cependant, la course globale, sur 273,9 kilomètres, a été endeuillée par la triste disparition de la junior suisse Muriel Furrer. La jeune fille de 18 ans a subi des blessures mortelles à la tête après une chute dans une section forestière lors de la course junior femmes jeudi et est décédée environ 24 heures plus tard. Pogacar et ses pairs ont rendu hommage à sa mémoire en observant une minute de silence avant le départ.

Les cyclistes allemands en rôles de soutien

En franchissant la ligne d'arrivée à la Sechseläutenplatz, à côté du lac de Zurich, Pogacar a maintenu une avance de 34 secondes sur l Australien Ben O'Connor. Le médaille de bronze est revenue au champion en titre déchu Mathieu van der Poel des Pays-Bas (+0:58 minutes). Evenepoel s'est contenté de la cinquième place. Les six cyclistes allemands ont principalement joué un rôle de soutien. Simon Geschke, qui prend sa retraite de la compétition mondiale après cette course, était parmi le premier groupe d'échappés le premier jour. Plus tard, Florian Lipowitz, qui a terminé septième au Tour d'Espagne, a rejoint la course. Ils n'ont eu que peu d'impact sur Pogacar. Le dernier titre mondial allemand remonte à 1966, remporté par Rudi Altig.

Pogacar a commencé la journée avec un comportement composé. "Il était incroyablement détendu, il a même manqué son premier appel", a rapporté Urska Zigart, sa partenaire, qui a terminé 24e de la course féminine la veille. Pogacar s'attendait à une "course longue et difficile". Evenepoel, montant un vélo somptueusement décoré et portant un casque doré, affichait une attitude détendue similaire et cherchait à "conserver autant d'énergie que possible pour la fin". Cependant, la tranquillité a été brisée 100 kilomètres dans la course, lorsque Pogacar a lancé la première attaque et a surpris ses rivaux. Pogacar et un groupe d'échappés, qui incluait Lipowitz, ont rejoint les leaders, mais se sont rapidement éloignés peu après. La pression sur Evenepoel et ses pairs a augmenté.

Pogacar a poursuivi sa course avec son coéquipier à l'UAE Emirates, Pavel Sivakov. Sivakov est tombé en arrière 51 kilomètres avant l'arrivée, et Pogacar a commencé son incroyable entreprise solo. Des désaccords sont apparus dans la poursuite, avec un Evenepoel visiblement mécontent en train de faire des gestes

