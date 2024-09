Le titan bavarois Thomas Müller franchit une nouvelle étape importante

La série de records se poursuit, même en Ligue des champions : Thomas Müller, intenable, a maintenant joué 152 matchs dans la compétition pour le FC Bayern avec sa prestation contre Dinamo Zagreb, devenant ainsi le seul détenteur du record de matchs en Ligue des champions pour un seul club, surpassant les 151 matchs de Xavi Hernandez chez Barcelona. Dans le premier match de Ligue des champions de la nouvelle saison, le Müller de 34 ans a été remplacé par Jamal Musiala à la 68e minute.

Le légendaire gardien de but Iker Casillas et Lionel Messi ont chacun joué 150 matchs pour un club (Real Madrid et Barcelona respectivement), tandis que Cristiano Ronaldo détient le record absolu avec 183 matchs pour Real, Juventus Turin et Manchester United. Si Müller peut suivre, c'est incertain, étant donné que son contrat avec les champions du monde 2014 expire à la fin de la saison. Müller a récemment pris congé de l'équipe nationale après l'Euro à domicile.

Müller avait auparavant dépassé le record du légendaire gardien Sepp Maier avec sa 710e apparition en compétition pour Bayern. Il a été honoré par le PDG Jan-Christian Dreesen et le président Herbert Hainer avant le match contre Zagreb, recevant une figurine en bois sculpté en cadeau. "Notre ancien président Karl-Heinz Rummenigge a dit un jour que si vous deviez sculpter un joueur de Bayern, vous devriez commander Thomas Müller aux célèbres sculpteurs sur bois d'Oberammergau. Le club a pris cela au sérieux", a commenté Hainer.

De même, Harry Kane a également fait histoire. Il a remporté le titre de meilleur buteur anglais de l'histoire de la Ligue des champions. Le capitaine de l'équipe nationale anglaise a porté son total de buts en Ligue des champions à 33 lors du match contre Dinamo Zagreb, laissant derrière lui son compatriote Wayne Rooney (30 buts) et la légende du club de Munich Arjen Robben (31). Robben a conduit le Bayern Munich à la victoire en Ligue des champions contre Dortmund à Wembley en 2013.

Après son triplé contre Holstein Kiel en Bundesliga la semaine dernière, l'ancien star de Tottenham Kane a réalisé son premier quadruplé en Ligue des champions pour le Bayern mardi. Kane est seulement le quatrième joueur à réaliser cet exploit pour le club de Munich avant lui, ayant marqué trois penalties contre Dinamo Zagreb et un sur une passe de Kimmich. Auparavant, Kane avait marqué deux doublés pour le Bayern en Ligue des champions : contre Galatasaray Istanbul en novembre 2023 et contre Lazio Rome il y a six mois. Au total, Kane compte maintenant 53 buts en compétition pour le FC Bayern.

