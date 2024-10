Le tireur victorieux du royaume de Rust ne verra plus le jour.

Hannah Gutierrez-Reed, la responsable de l'armement sur le plateau de tournage de "Rust", où un tir mortel a eu lieu, va poursuivre sa peine de prison. Sa demande de libération anticipée a été rejetée par la juge Mary Marlowe Sommer. Elle n'a pas non plus obtenu de nouveau procès, selon le tribunal de Santa Fe, au Nouveau-Mexique.

Plus tôt, Gutierrez-Reed avait écopé d'une peine de 18 mois de prison pour homicide involontaire suite à un verdict de jury en mars. La juge a confirmé cette peine maximale lors de sa sentence.

Malgré plusieurs appels déposés par l'équipe juridique de Gutierrez-Reed contestant le verdict de culpabilité, ceux-ci n'ont pas abouti à une libération anticipée ou à un nouveau procès.

Arme de Props Contenant des Munitions Réelles

Gutierrez-Reed était responsable de la sécurité des armes lors du tournage du western "Rust", où Alec Baldwin était à la fois producteur et acteur principal. During les répétitions en octobre 2021, Halyna Hutchins, une cinéaste de 42 ans, a été grièvement blessée lorsque un coup de feu a été tiré d'une arme de props. Gutierrez-Reed avait chargé le revolver, qui contenait des munitions réelles. L'accusation a affirmé qu'elle avait ignoré les protocoles de sécurité et n'avait pas inspecté les balles. Le mystère de la façon dont des munitions réelles ont atterri sur le plateau reste non résolu. Tanto Gutierrez-Reed que Baldwin ont maintenu leur innocence dans cette affaire.

De même, Baldwin a également fait face à des chefs d'accusation d'homicide involontaire dans un procès distinct. Cependant, en juillet, la juge Sommer a mis les procédures en suspens de manière inattendue. La défense a affirmé que l'accusation cachait des preuves et s'était engagée dans une grave malversation.

La décision de maintenir Hannah Gutierrez-Reed en prison pour son rôle dans le tir mortel sur le plateau de "Rust" signifie qu'elle ne pourra pas superviser la sécurité sur les plateaux de tournage à l'avenir.

