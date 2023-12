Le tirage au sort de la Coupe du Monde de la FIFA : L'Espagne et l'Allemagne s'affrontent dans un match de groupe alléchant

Le Groupe E est sans aucun doute le plus intéressant, avec les Espagnols et les Allemands rejoints par le Japon et le Costa Rica ou la Nouvelle-Zélande, dont le match décisif est prévu pour le 13 ou le 14 juin.

L'Allemagne espère certainement que ce match ne ressemblera en rien à la dernière rencontre entre les deux nations, où l'Espagne s'était imposée 6-0 lors de la Ligue des Nations en 2020.

Le Qatar, pays hôte, affrontera l'Équateur dans le troisième match de la journée d'ouverture, après que son match d'ouverture de la Coupe du monde a été déplacé pour mieux convenir aux audiences télévisées du pays sud-américain. Les deux pays sont également rejoints par les Pays-Bas et le Sénégal dans le groupe A.

Le Qatar a une expérience relativement récente des nations sud-américaines, puisqu'il a été invité à la Copa América 2019. Les Qataris se sont bien comportés, faisant travailler l'Argentine pour une victoire 2-0 et obtenant un point bien mérité contre le Paraguay.

La France, vainqueur des Coupes du monde 2018 et 1998, a été versée dans le groupe D avec le Danemark, la Tunisie et le vainqueur d'un barrage intercontinental - soit l'Australie, les Émirats arabes unis ou le Pérou.

Le groupe B offre également un certain nombre d'affrontements intéressants, avec l'Angleterre, demi-finaliste en 2018, face aux États-Unis, à l'Iran et à l'un des pays de Galles, de l'Écosse ou de l'Ukraine.

La dernière fois que l'Angleterre a affronté les États-Unis lors d'une Coupe du monde, c'était en 2010.

Une erreur calamiteuse du gardien de but de l'époque, Rob Green, avait permis aux Américains d'égaliser après que Steven Gerrard eut ouvert le score pour l'Angleterre.

Le Ghana s'est également vu offrir une sorte de revanche après avoir été placé dans le Groupe H aux côtés de l'Uruguay.

En 2010, Luis Suarez avait bloqué de la main une tentative de Dominic Adiyiah sur la ligne de but dans les dernières secondes du quart de finale.

Asamoah Gyan a manqué le penalty qui a suivi - Suarez a alors couru dans le tunnel pour fêter l'événement - et l'Uruguay s'est finalement qualifié pour les demi-finales à l'issue de la séance de tirs au but.

Le Portugal, avec Cristiano Ronaldo qui participera probablement à sa dernière Coupe du monde, et la Corée du Sud complètent le Groupe H dans ce qui sera peut-être l'un des groupes les plus difficiles à prédire.

Qatar 2022 sera probablement aussi la dernière Coupe du monde de Lionel Messi pour l'Argentine. Comme Ronaldo, le joueur de 34 ans n'a jamais gagné la Coupe du monde, mais il est passé tout près en 2014, s'inclinant en finale face à l'Allemagne.

Sous la houlette de Lionel Scaloni, les Argentins sont en bien meilleure position qu'ils ne l'étaient il y a quatre ans en Russie et seront certainement confiants de sortir d'un groupe qui comprend le Mexique, la Pologne et l'Arabie saoudite.

La récompense du Canada pour s'être qualifié pour sa première Coupe du monde en 36 ans est une confrontation avec deux des principaux protagonistes du football européen de ces dernières années. La Belgique, longtemps numéro un mondial avant d'être récemment détrônée par le Brésil, et la Croatie, finaliste de l'édition 2018, constitueront des tests sévères.

Il en va de même pour le Maroc, qui compte des stars talentueuses telles que Hakim Ziyech (Chelsea) et Achraf Hakimi (PSG).

La cérémonie de vendredi a été présentée par l'acteur Idris Elba et l'animateur sportif Reshmin Chowdhury, en présence de 2 000 invités.

Le tirage au sort lui-même a été mené par les anciens joueurs Carli Lloyd, Jermaine Jenas et la présentatrice sportive internationale Samantha Johnson.

Ils ont été aidés par un certain nombre de grands noms du football, notamment le Brésilien Cafu, l'Allemand Lothar Matthäus, l'Iranien Ali Daei, le Nigérian Jay-Jay Okocha et l'Australien Tim Cahill.

Le tirage au sort de la Coupe du monde dans son intégralité

Groupe A

Qatar

Équateur

Sénégal

Pays-Bas

Groupe B

Angleterre

Iran

Etats-Unis

Pays de Galles ou Ecosse ou Ukraine

Groupe C

Argentine

Arabie Saoudite

Mexique

Pologne

Groupe D

France

Pérou ou Émirats arabes unis ou Australie

Danemark

Tunisie

Groupe E

Espagne

Costa Rica ou Nouvelle-Zélande

Allemagne

Japon

Groupe F

Belgique

Canada

Maroc

Croatie

Groupe G

Brésil

Serbie

Suisse

Cameroun

Groupe H

Portugal

Ghana

Corée du Sud

Uruguay

La Coupe du monde commence le 21 novembre et se termine le 18 décembre.

Kevin Dotson a contribué à ce rapport.

