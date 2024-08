- Le tirage au sort à Elversberg: Cologne détourne un mauvais départ

1. Le 1. FC Cologne évite de peu un mauvais départ en 2. Bundesliga, grâce à Timo Hübers (84') qui inscrit un but tardif pour offrir un match nul 2:2 (1:0) contre le SV Elversberg. Denis Huseinbasic (21') a mis les Billy Goats en tête devant 9 502 spectateurs à l'Ursapharm Arena, mais Fisnik Asllani (46') et Frederik Schmahl (62') ont inversé la tendance en faveur des hôtes de Sarre.

Les Rhénans ont commencé fort, poussant les hôtes dans leur propre moitié de terrain dès le début, mais les occasions claires étaient rares. Linton Maina (15') a manqué la meilleure occasion, ne parvenant pas à battre le gardien de SVE Nicolas Kristof. Six minutes plus tard, l'équipe reléguée de Bundesliga a pris l'avantage 1:0. Après cela, Cologne n'a pas réussi à capitaliser sur sa domination.

Les hôtes ont commencé la deuxième mi-temps en force, avec le nouveau signing Asllani qui marque dès la première minute de son entrée en jeu. Cologne était déstabilisé, et l'avantage des hôtes par Schmahl, qui est également entré en jeu en tant que remplaçant, a laissé les favoris sous le choc.

Ajoutant aux malheurs de Cologne, le joueur prometteur Mark Uth a dû quitter le terrain blessé après seulement cinq minutes. Il était revenu de blessure à la 66e minute mais est tombé sans contact de l'adversaire peu après. Hübers a sauvé un point pour les visiteurs à la fin, ce qui était le moins qu'ils méritaient.

