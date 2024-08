Le tir à la corde, le duel au pistolet et d'autres jeux Olympiques étranges

Le "breaking", loin d'être le premier sport non conventionnel autorisé aux Jeux Olympiques, n'est pas un cas isolé. Voici un regard sur certains des sports olympiques les plus étranges de l'histoire moderne :

Tir à la corde

Pour la plupart d'entre nous, le tir à la corde est un jeu réservé aux écoliers et aux compétitions d'été. Mais pendant 20 ans, c'était un événement olympique très disputé.

Les Britanniques se sont particulièrement distingués dans cette discipline, avec cinq des dix médailles olympiques décernées allant à la Grande-Bretagne.

Le tir à la corde a été présenté pour la dernière fois aux Jeux de 1920 à Anvers, avec l'équipe britannique, composée de policiers de la ville de Londres, remportant l'or.

Tirs aux pigeons vivants

Le tir a fait partie des Jeux olympiques modernes depuis leur création. Récemment, un tireur nonchalant de Turquie et un compétiteur sud-coréen stylé sont devenus virals pour leur style et leur réussite aux Jeux de Paris.

Historiquement, les cibles étaient des objets inanimés, mais les organisateurs des Jeux de 1900 à Paris ont décidé de prendre une autre direction.

Bien que cela puisse sembler cruel, les compétiteurs se sont alignés pour tirer le plus de pigeons vivants possible. Selon les rapports, environ 300 oiseaux ont été tués lors de l'événement.

Le vainqueur était le tireur sportif belge Léon de Lunden, qui, selon le Guinness World Records, a réussi à abattre 21 oiseaux lors du tournoi.

Duel au pistolet

D'une certaine manière, les premiers Jeux olympiques pouvaient être très intenses, et les organisateurs ne se contentaient pas simplement de tirer sur des cibles en papier.

Alors que le tir aux pigeons n'est pas revenu après les Jeux de 1900 à Paris, les organisateurs ont mis en place le duel au pistolet - où deux compétiteurs se tiraient dessus - pour les Jeux de 1908 à Londres.

Heureusement pour tous les concernés, les duels n'étaient pas mortels. Les compétiteurs étaient vêtus de vêtements de protection, et les pistolets étaient chargés de balles en cire non létales.

"La blague à l'époque était... si vous le faisiez bien, il n'y aurait pas de médaillé d'argent", a récemment déclaré le journaliste Craig Copetas à la télévision France 24.

Copetas a également déclaré qu'il y avait eu il y a quelques années "des discussions pour ramener les duels au pistolet pour ajouter un peu de piquant à la compétition de tir et de pistolet".

Probablement mieux qu'ils ne l'ont jamais fait.

Natation avec obstacles

Cette compétition particulière des Jeux de 1900 à Paris ne semblerait pas déplacée dans un parc aquatique moderne.

Les nageurs devaient parcourir 200 mètres dans la Seine à Paris tout en franchissant une série d'obstacles.

Le nageur australien Frederick Lane a remporté l'or avec un temps de 2 minutes 38,4 secondes. Lane était un nageur impressionnant qui a également remporté l'or dans la course de 200 mètres sans obstacles avec un temps seulement 13 secondes plus rapide.

La natation avec obstacles n'a été présentée qu'une seule fois aux Jeux olympiques, donc le temps de Lane reste techniquement le record olympique.

Course de bateaux à moteur

Les Jeux olympiques ont toujours interdit les événements sportifs qui dépendent de la propulsion mécanique, c'est pourquoi vous ne voyez pas de course automobile aux jeux (bien que des efforts récents aient été déployés pour l'inclure).

Il y a eu une rare inclusion d'une automobile aux Jeux de 1904 à Saint-Louis lorsque le coureur américain Frederick Lorz a parcouru 11 miles du marathon en voiture (il a été disqualifié).

Quatre ans plus tard, les organisateurs ont autorisé les moteurs à combustion aux Jeux avec la course de bateaux à moteur.

Les concurrents ont couru sur un parcours de 40 milles nautiques aux Jeux de 1908 à Londres, et selon un rapport officiel, "les lourdes mers ont rendu la course une entreprise de quelque danger considérable, et l'ont privée de tout son plaisir, sauf pour les plus fervents amateurs".

Seuls deux pays, la France et la Grande-Bretagne, ont participé à l'événement et ont remporté les seules médailles dans cette discipline qui n'est jamais revenue aux Jeux olympiques après 1908.

Art

De 1912 à 1948, des médailles olympiques étaient décernées non seulement pour le sport, mais aussi pour les réalisations artistiques telles que la littérature, l'architecture, la musique, la sculpture et la peinture. Elles étaient ensuite divisées en sous-catégories, telles que l'urbanisme et le chant choral.

C'était la vision du baron Pierre de Coubertin, le père des Jeux olympiques modernes, qui voulait recréer l'esprit de la Grèce antique.

"Dans les temps anciens d'Olympia, les beaux-arts étaient combinés harmonieusement avec les Jeux olympiques pour créer leur gloire", a écrit De Coubertin en 1904. "Cela redeviendra réalité."

Les compétitions artistiques ont débuté aux Jeux de 1912 à Stockholm, et certains athlètes olympiques ont même participé. Alfréd Hajós - qui a remporté la première médaille d'or olympique en natation en 1896 et a également joué pour l'équipe de football nationale hongroise - a remporté une médaille d'argent en architecture aux Jeux olympiques de 1924.

Un autre compétiteur artistique olympique peu conventionnel était De Coubertin lui-même, qui a soumis un poème "Ode to Sport" sous un pseudonyme qui a remporté une médaille d'or en 1912.

Les dernières médailles olympiques d'art ont été décernées aux Jeux de 1948 à Londres après qu'il ait été déterminé que la plupart des compétiteurs dans les catégories artistiques étaient professionnels et ne respectaient pas l'éthique amateur des Jeux olympiques.

Natation synchronisée solo

Ce qui peut sembler être une contradiction dans les termes, la natation synchronisée solo était une compétition aux Jeux olympiques pendant trois éditions consécutives.

Lancée aux Jeux de 1984 à Los Angeles, la nageuse américaine Tracie Ruiz-Conforto a remporté l'or. Après une brève incursion dans la musculation, Ruiz-Conforto est revenue au sport et a remporté l'argent aux Jeux de 1988 à Séoul.

La natation synchronisée solo n'a pas fait beaucoup d'adeptes auprès du public et n'a pas été reconduite aux Jeux olympiques de 1992.

Aujourd'hui, la natation synchronisée est connue sous le nom de “natation artistique” et les nageuses peuvent concourir en duo et en équipe.

Taillage de caniche (pas vraiment)

Vous avez peut-être lu dans de nombreuses publications que le taillage de caniches vivants était une épreuve olympique aux Jeux de Paris 1900.

Cependant, il s'agit apparemment d'une blague du 1er avril d'un journaliste du Telegraph lorsqu'il a écrit à propos des Jeux olympiques de Beijing 2008.

Cette supercherie a trompé un certain nombre de médias, mais la date de publication du 1er avril et le prétendu vainqueur Avril Lafoule auraient dû être un indice.

Malgré tout, certaines sources affirment à tort que le taillage de caniches était une compétition aux Jeux olympiques de 1900 à Paris. Il s'agit probablement d'une blague du 1er avril.

Malheureusement, il n'existe aucun record olympique pour le taillage de caniches, car cette épreuve n'a jamais eu lieu aux Jeux olympiques.

