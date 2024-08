- Le thème de la destruction des écoles même pendant les vacances

À la suite de la pandémie de COVID-19, les cas de vandalisme dans les écoles de Brandebourg ont augmenté en 2023. Selon les statistiques criminelles de la police, un total de 552 cas de vandalisme ont été enregistrés dans les écoles, contre 533 en 2022, a déclaré un porte-parole de la police. Les dommages ont touché les écoles, les cours de récréation ou les bâtiments associés tels que les gymnases, a expliqué le porte-parole.

Le vandalisme n'est pas uniquement un problème pendant les heures de classe. Des incidents se produisent également pendant les vacances. En juillet et août dernier, un total de 87 cas de vandalisme ont été enregistrés dans les écoles de Brandebourg. Cependant, par rapport à l'ensemble de l'année, il n'y a pas eu de augmentation significative du vandalisme pendant les vacances d'été, a souligné le porte-parole de la police.

Le taux d'élucidation est relativement faible, selon la police. En 2023, un suspect a pu être identifié dans environ un cas de vandalisme sur quatre. La plupart des suspects présumés avaient entre 14 et 18 ans. Seuls cinq suspects avaient 21 ans ou plus. En 2023, les points chauds régionaux étaient à Oranienburg avec 37 cas enregistrés de vandalisme scolaire et à Francfort (Oder) avec 36 cas.

Le vandalisme dans les écoles de Brandebourg semble avoir été influencé par la pandémie de coronavirus, car le nombre d'incidents a augmenté de manière significative en 2023 par rapport à l'année précédente.

