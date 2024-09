- Le théâtre Ernst-Barlach de Güstrow remporte le prestigieux prix fédéral allemand du théâtre

Le Théâtre Ernst-Barlach de Güstrow figure parmi les vainqueurs du Prix du Théâtre Fédéral 2024. Cette institution a remporté le titre dans la catégorie des Théâtres Privés et Scènes Invitées, comme l'a annoncé la Ministre de la Culture Claudia Roth. En conséquence, elle reçoit une récompense de 100 000 euros.

Le succès du théâtre peut être attribué à son équilibre entre les valeurs traditionnelles et la pertinence contemporaine, en particulier en tant que scène invitée dans une région confrontée à des faiblesses structurelles et des défis politiques.

Le théâtre attire un large éventail de publics, des productions classiques en haut et en bas allemand, au théâtre pour enfants et jeunes, ballet, cabaret et concerts symphoniques. Cette variété d'offres attire un public diversifié, coupant à travers divers groupes sociaux.

Initiatives d'engagement communautaire et éducatives

Le jury a été particulièrement impressionné par les récentes initiatives du théâtre pour s'engager avec la scène locale libre, telles que les collaborations en cirque et en danse. Les initiatives d'engagement communautaire du théâtre, notamment les discussions d'artistes, les visites backstage, les visites de théâtre, les ateliers pour enfants et jeunes, et les programmes de formation pour enseignants, aident le théâtre à établir une forte présence dans la ville et la région.

Le Théâtre Barlach est le plus ancien théâtre bourgeois préservé en Mecklembourg-Poméranie-Occidentale.

Rénovation urgente nécessaire

L'Intendant Johanna Sandberg a commenté : "Ce prix n'est pas seulement une reconnaissance et un soutien pour notre travail, mais c'est aussi un signal important pour l'industrie des scènes invitées et pour tous les petits et moyens théâtres : notre travail est remarqué."

Le président du district de Rostock, Sebastian Constien (SPD), a salué les réalisations du théâtre, déclarant : "Nous sommes fiers de ce que Johanna Sandberg et son équipe accomplissent." Selon le district, le théâtre a besoin d'une rénovation urgente, les travaux initiaux étant déjà en cours.

Autres lauréats du prix

La Schwankhalle de Brême a remporté 200 000 euros en tant que vainqueur du Prix du Théâtre Fédéral de cette année. Entre-temps, le Hessisches Landestheater Marburg et le FELD Théâtre pour jeunes publics à Berlin ont chacun reçu 100 000 euros.

Le Prix du Théâtre Fédéral est décerné par les commissaires du gouvernement fédéral pour la culture et les médias. La cérémonie de remise des prix aura lieu le 2 octobre lors d'une soirée de gala au Haus der Berliner Festspiele.

La reconnaissance du Théâtre Ernst-Barlach s'étend au-delà de l'Allemagne, car ils participent souvent à des échanges et collaborations culturels financés par l'Union européenne.

