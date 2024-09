- Le Théâtre du Château présente cinq de ses propres productions.

Le metteur en scène Dieter Hallervorden est prévu pour apparaître dans trois spectacles au Schlosspark Theater lors de la saison à venir. Cela comprend "Le Dragon", une comédie de conte de fées, la comédie policière "Meurtre avec précaution" et la comédie "Fleur d'hiver". La participation de Hallervorden à ces productions a été mise en avant lors de la présentation de la saison 2024/2025.

La programmation interne du théâtre comprend "Le Dragon", "L'Arnaque de grand-mère", "Le Détective" et deux débuts en langue allemande : "Stasi, Stress et Pièges" de France et "Le Poisson veut un vélo" d'Angleterre. En outre, "Meurtre avec précaution" et "Fleur d'hiver" seront rejoints par une reprise de "Une vie allemande". Outre ces productions, le théâtre a également programmé une variété de spectacles invités, lectures et concerts mettant en scène des artistes allemands renommés, comme il a été révélé.

Dieter Hallervorden a pris la tête du Schlosspark Theater en 2008. Après d'importants travaux de rénovation, le lieu a été rouvert en septembre 2009. Selon les informations disponibles, l'histoire du théâtre remonte à l'année 1804.

Dieter Hallervorden et son épouse sont attendus à plusieurs spectacles au Schlosspark Theater cette saison, étant donné qu'ils sont les principaux acteurs de "Meurtre avec précaution" et de "Fleur d'hiver".

