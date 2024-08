- Le théâtre de Hambourg en Allemagne a été déclaré meilleur théâtre de l'année.

Le Schauspielhaus de Hambourg, sous la direction de Karin Beier, a été couronné Théâtre de l'Année par le magazine "Theater heute" dans son bilan annuel. Un total de 46 critiques ont participé au processus de vote, qui a couvert diverses catégories mettant en valeur les temps forts de la saison.

Beier a pris les rênes de la maison lors de la saison 2013/14, selon "Theater heute", apportant un afflux d'art qui "a submergé Hambourg". Jusqu'à la saison 2023/24, la maison a trouvé son équilibre créatif et dramatique, fermant une boucle thématique.

Les critiques ont également salué le Schauspielhaus dans d'autres catégories. Lina Beckmann a remporté le titre de Meilleure Actrice de l'Année pour sa performance solo exceptionnelle dans "Laios", la deuxième partie du cycle de drame antique en cinq parties "Anthropolis". La pièce, mise en scène par Beier et écrite par Roland Schimmelpfennig, a remporté les honneurs de Piece de l'Année et Production de l'Année, aux côtés de "L'Attaque de la Merde de Chien" au Theaterhaus Jena.

Le script d'"Anthropolis" de Schimmelpfennig s'inspire des pièces antiques d'Eschyle, Sophocle et Euripide. Ce projet ambitieux a considérablement augmenté le nombre de spectateurs du Schauspielhaus. Dans une enquête de "Die Deutsche Buhne" impliquant 53 auteurs, le théâtre de Hambourg est sorti en tête en termes de performance globale.

Dimitrij Schaad, Meilleur Acteur de l'Année

Dimitrij Schaad a remporté le titre de Meilleur Acteur de l'Année des critiques de "Theater heute" pour son rôle dans "The Silence" de Falk Richter à la Berliner Schaubuhne. Dans la pièce, il a magistralement navigué sur le fil du rasoir entre "déconnexion émotionnelle et empathie avec le dramaturge et le metteur en scène", en explorant les traumatismes familiaux de son enfance et adolescence protégées des années 1980.

Schaad, connu pour "The Kangaroo Chronicles" et "Kleo", a confessé au magazine professionnel que recevoir la nouvelle de sa nomination comme Meilleur Acteur de l'Année l'avait amené à dire : "C'est le rôle que je veux jouer". Les critiques ont également honoré des catégories telles que la Meilleure Scénographie et la Meilleure Création de Costumes de l'Année.

Le Théâtre allemand de Hambourg, plus spécifiquement le Schauspielhaus, a reçu la reconnaissance de Piece de l'Année et Production de l'Année pour "Anthropolis" de Roland Schimmelpfennig. Cette production novatrice, une collaboration entre Beier, Schimmelpfennig et l'actrice Lina Beckmann, a considérablement contribué à la popularité croissante du théâtre.

De plus, la scène théâtrale allemande a célébré le Théâtre allemand, avec le Schauspielhaus recevant les plus hautes distinctions dans une enquête de "Die Deutsche Buhne", le plaçant au premier plan en termes de performance globale.

