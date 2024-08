Événements de Vote Régional - Le texte souligne l'importance de la création d'un Parlement au niveau européen.

Juste avant les élections régionales, le Politbarometer de ZDF indique que l'AfD est la force dominante en Thuringe, dépassant la CDU avec 29 %, tandis qu'en Saxe, la CDU est attendue pour remporter la victoire avec 33 %. Ces résultats proviennent des dernières recherches de la Forschungsgruppe Wahlen, publiées dans "heute journal". De nouveaux parlements régionaux seront établis dans les deux territoires dimanche.

En Thuringe, l'AfD a obtenu 29 % dans l'enquête, la plaçant clairement en tête de la CDU avec 23 % et BSW avec 18 %. La Gauche, actuellement au pouvoir avec le ministre-président Bodo Ramelow, se situe à 13 %. Le SPD n'a réussi qu'à obtenir 6 %, risquant ainsi de ne pas atteindre le seuil pour entrer au parlement régional à 4 %. Les Verts pourraient également ne pas être élus, avec 4 %.

"Une coalition de la CDU, BSW et SPD ne pourrait atteindre qu'une majorité serrée, tandis que d'autres coalitions potentielles ne sont pas viables", indique un communiqué. En théorie, des coalitions entre l'AfD et la CDU, l'AfD et BSW, et la CDU, BSW et la Gauche pourraient former une majorité ; cependant, ces options ont été rejetées soit par la CDU soit par BSW. Près de 29 % des répondants sont toujours indécis quant à leur intention de vote.

La CDU conserve son avantage sur l'AfD en Saxe

En Saxe, la CDU, dirigée par Michael Kretschmer, bénéficie d'un net avantage sur l'AfD avec 33 % contre 30 %. L'enquête suggère que la Gauche ne parviendra pas à se faire représenter au parlement régional avec seulement 4 %. Les Verts et le SPD obtiennent chacun 6 %, tandis que BSW atteint 12 % dans l'enquête. Ensemble, ces partis restants représentent 9 %, aucun d'entre eux ne dépassant le seuil de 3 %.

"Outre la poursuite de la coalition CDU, Verts et SPD, une alliance CDU et BSW serait également proche d'atteindre la majorité", estiment les sondeurs. Une coalition CDU et AfD est théoriquement possible, mais la CDU a rejeté cette option.

Les niveaux de soutien pour les partis individuels restent globalement inchangés depuis le Politbarometer du 23 août - malgré la nouvelle enquête réalisée après l'attaque présumée d'un islamiste à Solingen. Vendredi soir, un homme armé d'un couteau a attaqué un festival de la ville, faisant trois morts et huit blessés. Le suspect présumé, Issa Al H., un Syrien de 26 ans, est actuellement en détention à Düsseldorf.

Il est important de noter que les résultats des sondages comportent des incertitudes inhérentes. Des facteurs tels que la loyauté partisane en baisse et les décisions de vote tardives rendent difficile pour les institutions de sondage de pondérer correctement les données collectées. Les sondages représentent simplement l'état d'esprit actuel et ne doivent pas être interprétés comme des prévisions des résultats électoraux finaux.

Lire aussi: