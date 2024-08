Le Texas exécute un condamné à mort après 27 ans de prison.

En 1997, un homme avoue le meurtre d'une joggeuse de 48 ans au Texas. Près de trois décennies plus tard, l'État le tue par la peine de mort. Jusqu'à la fin, ses avocats tentent d'empêcher l'exécution devant la Cour suprême.

Un homme a été exécuté dans l'État américain du Texas pour le meurtre d'une joggeuse il y a plus de 27 ans. Arthur Lee Burton a été déclaré mort mercredi soir (heure locale) après avoir reçu une injection létale dans la prison de Huntsville. Quelques heures plus tôt, la Cour suprême des États-Unis avait rejeté une demande de ses avocats pour suspendre l'exécution.

En juillet 1997, une mère de trois enfants a été brutalement battue et étranglée avec son propre lacet de chaussure dans une zone boisée près de Houston, selon la police. Les dossiers judiciaires montrent que Burton a avoué le meurtre de la femme de 48 ans. Il a déclaré qu'elle lui avait demandé pourquoi il faisait cela et qu'il n'était pas obligé. Cependant, il a ensuite rétracté sa confession et a été condamné à mort pour meurtre et tentative de viol de la joggeuse en 1998. Une cour d'appel du Texas a annulé le verdict deux ans plus tard, mais il a de nouveau reçu la peine de mort en 2002.

La cour rejette la revendication d'un handicap mental

Les avocats de Burton ont tenté d'empêcher son exécution en affirmant qu'il avait obtenu de mauvais résultats aux tests d'intelligence, indiquant un handicap mental important. Ils ont affirmé que la peine de mort ne devrait pas s'appliquer à leur client. Cependant, les procureurs ont déclaré que Burton n'avait pas élevé précédemment un argument de handicap intellectuel et ne l'avait présenté qu'huit jours avant son exécution prévue.

En 2002, la Cour suprême a interdit l'exécution de personnes atteintes de déficiences intellectuelles. Cependant, la Cour suprême a également autorisé aux États-Unis de disposer d'une certaine marge de manœuvre pour définir les handicaps sur une base cas par cas.

