Le Texas envoie des demandeurs d'asile dans les grandes villes par bus, sans préavis. Ces maires veulent freiner l'hémorragie

La semaine dernière, 14 bus de migrants en provenance du Texas se sont rendus à New York, soit le nombre le plus élevé enregistré depuis le printemps 2022, a déclaré le maire Eric Adams, citant le centre d'accueil des demandeurs d'asile de la ville.

Sous la direction du gouverneur républicain du Texas, Greg Abbott, l'État de l'étoile solitaire a transporté en bus plus de 90 000 migrants vers des "villes sanctuaires" dirigées par des démocrates, comme Washington, New York, Chicago, Philadelphie, Denver et Los Angeles, depuis avril 2022, selon les chiffres publiés vendredi par le bureau du gouverneur.

Pour justifier le transport en bus des migrants qui franchissent la frontière sud, M. Abbott a déclaré l'année dernière que "le Texas et l'Arizona étaient les seuls à supporter le chaos et les problèmes qui en découlent".

"Maintenant, le reste de l'Amérique peut comprendre exactement ce qui se passe", a-t-il déclaré.

Les dirigeants des villes qui connaissent un afflux de migrants se sont interrogés sur la manière de les accueillir à leur arrivée.

Mercredi, M. Adams a signé un décret exigeant que tous les bus affrétés transportant des demandeurs d'asile dans la ville se conforment à des directives réglementant le moment et l'endroit où les migrants peuvent être déposés, et exigeant une notification écrite préalable de leur arrivée.

"Il s'agit de collaborer et de transformer ce désordre en ordre", a déclaré M. Adams lors de l'émission "CNN This Morning" vendredi. "Nous devons gérer nos villes de manière ordonnée.

La décision du maire fait suite à l'augmentation du nombre de passages à la frontière sud, qui a mis à rude épreuve un certain nombre d'agences déjà débordées aux États-Unis. Les autorités frontalières ont rencontré plus de 225 000 migrants le long de la frontière entre les États-Unis et le Mexique en décembre, ce qui représente le total mensuel le plus élevé depuis 2000, selon les statistiques préliminaires de la sécurité intérieure communiquées à CNN.

La violation des règles de la ville de New York en matière de transport par autobus sera considérée comme un délit de classe B, selon l'ordonnance, passible d'une peine de prison pouvant aller jusqu'à trois mois et d'une amende pouvant aller jusqu'à 500 dollars pour les personnes physiques et jusqu'à 2 000 dollars pour les personnes morales. En outre, les compagnies de bus pourraient voir leurs bus saisis par la police de la ville de New York.

Des villes comme Chicago - et même sa banlieue - ont déjà mis en œuvre et appliqué une ordonnance similaire. Au début du mois, un bus transportant des demandeurs d'asile a été saisi et remorqué parce que les chauffeurs n'avaient pas les papiers et le permis nécessaires.

Beaucoup de ces migrants transportés par bus vers le nord "arrivent avec un seul T-shirt et sans grande protection dans des régions des États-Unis où il fait vraiment froid", a déclaré vendredi à CNN Pedro Rios, directeur du programme de San Diego de l'American Friends Service Committee (AFSC) pour la frontière entre les États-Unis et le Mexique. L'AFSC est une organisation qui œuvre en faveur de la paix et de la justice sociale aux États-Unis et dans le monde entier.

"La patrouille frontalière dit aux gens qu'ils ne peuvent porter qu'un seul vêtement, alors ils se dépouillent de leurs vestes et de leurs vêtements chauds. "C'est ainsi que, depuis le point de contact avec la police des frontières jusqu'à leur libération à Chicago, New York ou ailleurs, ils voyagent, souvent sans lacets, parce qu'on leur a dit qu'ils devaient les enlever.

Avec leurs affaires entassées dans un seul sac - parce qu'on leur a dit de réduire leur vie à un seul contenant - ils sont déjà dans un "état d'esprit très vulnérable", a déclaré M. Rios.

"Ils sont physiquement vulnérables, émotionnellement désemparés, et les politiciens jouent avec leur vie, c'est tout simplement inadmissible", a déclaré M. Rios.

Une coalition de maires cherche de l'aide

Pour M. Adams et ses homologues des grandes villes, Brandon Johnson, maire de Chicago, et Mike Johnston, maire de Denver, le problème ne se limite pas à la coordination des arrêts de bus.

Les trois maires demandent collectivement une aide fédérale supplémentaire pour gérer l'afflux de migrants, qu'ils qualifient de crise humanitaire nationale exigeant une solution nationale.

"Nos villes travaillent main dans la main pour aider les nouveaux arrivants, mais il est temps que le gouvernement fédéral augmente les autorisations de travail, crée une stratégie d'entrée coordonnée et fournisse davantage de fonds fédéraux pour que les villes puissent gérer cette crise et aider les nouveaux arrivants à prospérer", a déclaré M. Johnston dans un communiqué commun publié en ligne cette semaine.

Les maires "se donnent beaucoup de mal pour éviter de tenir leurs promesses de villes sanctuaires", a déclaré Renae Eze, porte-parole de M. Abbott, à CNN. "Au lieu de s'en prendre aux efforts du Texas pour venir en aide à nos communautés frontalières débordées, ces maires démocrates devraient demander au chef de leur parti de faire enfin son travail et de sécuriser la frontière - ce qu'il continue de refuser de faire.

Cette année, l'administration Biden-Harris, en collaboration avec les États et les villes, a lancé des cliniques d'autorisation de travail et de statut de protection temporaire pour aider les non-citoyens à obtenir des permis de travail et à décompresser les systèmes d'hébergement, a déclaré vendredi un porte-parole de la Maison Blanche à CNN.

"À ce jour, ces cliniques ont accueilli environ 10 000 personnes et, grâce aux efforts de l'USCIS, le délai médian de traitement des demandes de permis de travail est de 30 jours", a déclaré le porte-parole.

"Le président Biden s'est engagé à résoudre ce problème, c'est pourquoi il a soumis au Congrès une demande de financement supplémentaire qui comprend des ressources supplémentaires pour sécuriser la frontière avec davantage de forces de l'ordre, davantage de subventions pour les juridictions qui accueillent des migrants et des fonds pour accélérer le traitement des permis de travail pour les non-citoyens éligibles."

À Chicago et à New York, l'un des problèmes liés à l'accueil de cet afflux de demandeurs d'asile est qu'ils sont déposés à des endroits et à des moments aléatoires, selon les responsables municipaux.

À New York, ces dépôts non planifiés "interfèrent avec la capacité de la ville à gérer cette crise humanitaire et à fournir des services d'urgence", a déclaré Sylvia O. Hinds-Radix, conseillère municipale de la ville de New York, dans un communiqué en ligne.

Le décret de mercredi vise à mettre un terme à cette situation.

"Nous disons qu'entre un certain temps, vous êtes autorisés à déposer des migrants dans la ville, mais que vous devez le faire à l'endroit que nous avons spécifié, afin de ne pas surcharger nos ressources, notre main-d'œuvre, et de créer un environnement ordonné", a déclaré M. Adams sur CNN.

L'ordre de la ville de New York prévoit ce qui suit :

- Les bus affrétés transportant 10 migrants ou plus devront donner un préavis de 32 heures aux fonctionnaires de la ville avant leur arrivée.- Un manifeste de ses passagers, comprenant le nombre d'adultes célibataires et de membres de familles voyageant, sera fourni au commissaire de la ville.- Les dépôts seront effectués à des endroits désignés dans Manhattan, du lundi au vendredi de 8h30 à midi.- Il est interdit de déposer des demandeurs d'asile à New York pendant les jours fériés officiels observés par la ville.

Bien que l'ordonnance garantisse que les demandeurs d'asile soient préparés à un certain niveau de réussite à leur arrivée à New York, elle ne va pas assez loin, à moins qu'Adams n'élimine les règles de séjour en refuge de 30 et 60 jours, a déclaré vendredi à CNN Suvasini Patel, vice-président de la communication et de la stratégie de la New York Immigration Coalition, une organisation de défense qui représente les groupes de défense des droits des immigrés et des réfugiés dans tout l'État de New York.

"La construction d'un environnement familial sûr et stable est la première étape pour toute famille sur la voie de l'autosuffisance", a déclaré Mme Patel. "Sans cela, le maire ne rend pas service à ces nouveaux arrivants et, en fait, nuit à leurs perspectives de construire leur vie ici.

À Chicago, où 28 000 demandeurs d'asile sont arrivés depuis août 2022, une ordonnance similaire sur le busing est déjà appliquée pour rationaliser les déposes et empêcher les bus de laisser les migrants "au milieu de la circulation, au hasard des coins de rue et à l'aéroport international O'Hare", selon les responsables de la ville de Chicago.

"Alors que les températures continuent de baisser, la ville met en place des sanctions plus strictes pour décourager les compagnies de bus d'enfreindre ces protocoles", a déclaré la ville. "Ce traitement inhumain met encore plus en danger la sécurité des demandeurs d'asile et ajoute une pression supplémentaire sur les services municipaux, les bénévoles et les partenaires d'aide mutuelle chargés de faciliter ce qui est déjà une transition difficile.

Les migrants ne sont pas seulement déposés par bus : Le 20 décembre, Abbott a envoyé un avion de 120 migrants d'El Paso à Chicago, a déclaré Andrew Mahaleris, secrétaire de presse du gouverneur, à CNN et à X.

Les communautés environnantes de Chicago tentent également de contrôler l'afflux, en exigeant des bus qu'ils obtiennent un permis avant de déposer des migrants, comme dans le village d'Elburn, à une heure de la ville. Au début du mois, 38 migrants sont arrivés à l'arrêt Elburn du réseau ferroviaire de banlieue de la région métropolitaine de Chicago, accompagnés d'un agent de sécurité, d'un agent de liaison et d'un chauffeur de bus, selon le procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 27 décembre.

L'administrateur du village d'Elburn, John Nevenhoven, a déclaré à CNN que la descente du bus s'était déroulée dans l'ordre, les migrants ayant attendu dans le bus jusqu'à l'arrivée du train, mais il a ajouté que les autorités étaient très préoccupées par le fait que les bus puissent déposer des migrants lorsque les trains ne circulent pas, les laissant bloqués dans un endroit qu'ils ne connaissent pas.

"Il (Abbott) envoie maintenant des bus en dehors de la ville de Chicago, dans certains cas à une centaine de kilomètres de là où les gens sont déposés (...) on leur dit qu'ils sont dans la ville de Chicago, alors qu'ils sont littéralement déposés au milieu de nulle part", a déclaré M. Johnson sur "CNN This Morning" vendredi. "Je trouve cela inhumain et déraisonnable".

L'ordonnance d'Elburn, adoptée le 27 décembre, exige que les bus soumettent une demande de permis au moins cinq jours ouvrables avant de déposer des migrants et que les opérateurs vérifient les antécédents des passagers âgés de plus de 18 ans, en fournissant des copies aux autorités compétentes.

Les infractions sont passibles d'une amende de 750 dollars par passager, selon l'ordonnance d'Elburn.

Le maire de Denver, M. Johnston, a déclaré vendredi à l'émission "CNN This Morning" que le Congrès devait s'attaquer à la crise.

Sa ville a accueilli plus de 5 000 migrants en décembre jusqu'à présent, dont 115 bus en provenance du Texas, a déclaré jeudi Jordan Fuja, l'attaché de presse de M. Johnston, à CNN. La ville accueille en moyenne plus de 250 nouveaux arrivants par jour et en héberge actuellement 4 100, a-t-elle précisé.

Denver s'efforce de mettre en place des règles d'urgence qui limitent les dépôts de 8 heures à 17 heures du lundi au vendredi, a indiqué Mme Fuja, afin de s'assurer que le personnel de la ville est disponible pour soutenir les migrants à leur arrivée et les aider à s'abriter.

"Ce qui est frustrant pour nous, c'est que nous savons que ce problème peut être résolu ( ?). Il est en fait clair pour nous qu'il existe un moyen de le résoudre", a déclaré M. Johnston. "C'est pourquoi nous avons besoin que le Congrès agisse. Je pense que la Maison Blanche voit la même voie pour résoudre le problème.

Gloria Pazmino, Norma Galeana, Camila Bernal et Whitney Wild ont contribué à ce reportage.

Source: edition.cnn.com