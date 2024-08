- Le terrain de jeux pour adultes dévoilé: les débuts de l'Upside Down

Un véhicule Trabant renversé, un appartement de Berlin mis sens dessus dessous, ou un jeu de société grandeur nature : un parc d'attractions pour adultes intitulé "Retourné à l'envers" a fait son apparition à Potsdamer Platz à Berlin. Plus de 20 pièces et installations sont présentées, mettant en valeur l'histoire et la culture de Berlin de manière créative. Les visiteurs peuvent également capturer leurs propres images dans ces décors et les partager sur les réseaux sociaux.

Selon le responsable Hans Plesman, ce n'est pas un musée ou un studio photo comme les autres. "C'est plutôt un parc d'attractions pour adultes", a-t-il expliqué. Les clients peuvent par exemple sauter dans une piscine remplie de mousse, se faire prendre en photo devant un mur de Berlin. Des informations ou des anecdotes amusantes sont présentées sur des écrans. Des séances de karaoké sont également proposées.

L'idée de créer des espaces personnalisés pour les réseaux sociaux avec une touche de jeu n'est pas nouvelle. Des univers immersifs similaires existent à Berlin. Certains restaurants et cafés se spécialisent maintenant dans les plats instagrammables. Plesman a souligné que son objectif était d'offrir un lieu où les gens pouvaient se reconnecter avec leur "enfant intérieur". "Retourné à l'envers" a déjà été présenté à Amsterdam en 2020. Les tarifs d'entrée commencent à 20 euros.

Ce parc d'attractions pour adultes, "Retourné à l'envers", comprend même une piscine remplie de mousse, donnant l'impression d'un parc de jeux dans la ville. Les visiteurs peuvent également prendre des photos devant le mur de Berlin, ajoutant une touche de jeu à leurs publications sur les réseaux sociaux.

Lire aussi: