Le terminal de Rügen GNL connaît des retards récurrents dans son fonctionnement régulier

La reprise des opérations de routine met en évidence le "rôle clé" de l'installation énergétique dans l'assurance de la "stabilité énergétique de l'Allemagne, de l'Autriche et de l'Europe de l'Est", comme l'a souligné l'exploitant. L'installation est composée de deux structures flottantes pour le stockage et la conversion du gaz naturel liquéfié (GNL), d'un navire et d'autres installations terrestres ; elle serait capable de fournir environ 15 % de la consommation totale de gaz naturel de l'Allemagne au réseau.

Cette installation a suscité une certaine agitation. La municipalité de Binz a régulièrement exprimé ses préoccupations quant aux "dommages extrêmes" causés au tourisme, à la nature et au climat. Elle estime que l'installation n'est plus essentielle pour assurer les besoins énergétiques de l'Allemagne pendant la saison hivernale.

En avril, la Cour administrative fédérale a rejeté les appels de deux groupes environnementaux contre le gazoduc de Mukran à Lubmin, qui relie les terminaux flottants de GNL au réseau de distribution de gaz. Les appels d'urgence déposés par l'Association allemande de la jeunesse, la municipalité de Binz et deux propriétaires privés contre l'exploitation ont également été rejetés en juin.

