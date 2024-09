Le terme "fondateur" est actuellement en vogue dans la Silicon Valley, louant les dirigeants durs comme étant de premier ordre.

L'article d'un petit groupe de commentateurs en ligne très actifs soulève de plus vastes questions sur la transformation de l'Amérique des entreprises en idolâtrant le soi-disant génie dirigeant au sommet de la hiérarchie.

La semaine dernière, Paul Graham, cofondateur de Y Combinator, un incubateur de startups, a publié un essai louant le concept de "mode fondateur", une approche de gestion qui ne correspond pas à la "mode manager" conventionnelle.

En somme, le mode fondateur implique que le PDG gère directement l'entreprise à tous les niveaux. À l'inverse, la mode manager consiste à déléguer les tâches quotidiennes à une équipe de confiance, ce que Graham considère souvent comme aboutissant à l'embauche d'individus incompétents qui conduisent l'entreprise à la catastrophe.

Graham a fait référence à Brian Chesky, le PDG d'Airbnb, qui a raconté comment s'en tenir à la sagesse conventionnelle dans les débuts d'Airbnb était préjudiciable. Cependant, Chesky a puisé son inspiration dans Steve Jobs, connu pour sa prise de mains dans chaque étape des opérations d'Apple, ce qui a conduit à des améliorations substantielles.

La stratégie de Chesky semble réussir, selon Graham, vu que les performances financières d'Airbnb sont impressionnantes à Silicon Valley. (Cependant, l'action d'Airbnb a chuté de plus de 15 % en 2023.)

Le principe suggère qu'un fondateur a une connaissance intime de son entreprise, comme un parent connaît son enfant.

Ce concept n'est peut-être pas nouveau, mais l'essai a suscité un certain émoi, entraînant à la fois admiration et critiques (plusieurs mémes !) sur les réseaux sociaux.

Graham n'est pas entré dans les détails du mode fondateur, car chaque fondateur et organisation varie. Cependant, les débats passionnés autour de ce sujet ont présenté des exemples concrets.

Par exemple, il y a Jobs, l'esprit derrière le succès d'Apple, mais aussi connu pour son caractère méticuleux excessif et sa tendance à crier sur ses subordonnés. Ensuite, il y a Jeff Bezos, un micromanager renommé. Ou Elon Musk, le patron de plusieurs entreprises qui diffuse souvent des informations erronées et des stéréotypes raciaux. Et n'oublions pas Jensen Huang, de Nvidia, qui préfère mettre la pression sur un employé sous-performant plutôt que de le licencier.

Un autre exemple est Ray Dalio, le fondateur de Bridgewater, l'un des plus grands fonds spéculatifs du monde. Dalio, qui a démissionné en 2022, était connu pour son style de gestion oppressif, qui incluait l'attribution de tâches aux employés pour espionner leurs collègues pour des problèmes même mineurs, comme le rapportait Rob Copeland du NYT.

On commence à voir un schéma se dessiner ?

Fonder une entreprise nécessite souvent une personnalité unique. Bien que les amateurs de technologie idolâtrent souvent un fondateur, ils ignorent souvent les défis et les conséquences d'avoir un patron qui refuse de déléguer.

"La plupart des fondateurs qui refusent de lâcher leur rôle hyperimpliqué ont du mal à faire croître efficacement leur entreprise", a déclaré le psychologue et consultant Rich Hagberg sur LinkedIn. "Beaucoup d'entre eux burn-out, perdent leur concentration et créent des goulots d'étranglement... S'accrocher trop fermement au mode fondateur peut entraver, plutôt qu'aider, le succès à long terme."

Le mode fondateur n'est pas foncièrement défectueux. L'implication à tous les niveaux peut renforcer les relations de l'équipe, comme l'a souligné Ashley Herd, fondatrice de la société de formation à la gestion Manager Method. Cependant, ce mode de vie n'est pas durable à long terme.

"Les gens ont une vie en dehors du travail, et ce mode peut soit pousser les employés à partir, soit les amener à rester mais à devenir brûlés et rancuniers", a expliqué Herd.

Les individus les plus réussis à employer le mode fondateur (apparemment tous des hommes, autant que je puisse voir) avaient tous un manager compétent à leurs côtés.

Selon la journaliste Jessica Lessin, qui a fondé le site d'informations The Information, tandis que les fondateurs doivent fournir la stratégie, ils peuvent aussi être "agaçants à travailler avec".

Elle a souligné l'importance d'une grande équipe de gestion et a pris l'exemple de Steve Jobs, en répétant qu'il avait Tim Cook.

Dans le débat en cours sur les styles de leadership en Amérique des entreprises, l'essai de Paul Graham prônant le "mode fondateur" a suscité un intérêt considérable dans le monde des affaires. Cette approche encourage le PDG à gérer directement divers aspects de l'entreprise, une stratégie que le PDG d'Airbnb, Brian Chesky, a adoptée avec un succès notable.

Lire aussi: