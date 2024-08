- Le temps sera instable ce week-end.

Le week-end apportera un temps plus frais et plus changeant dans le Rhénanie-Palatinat et la Sarre. Avant cela, les températures augmenteront à nouveau vendredi jusqu'à 31 degrés, selon le service météorologique allemand (DWD) à Offenbach. Il restera sec et le soleil se montrera souvent.

Dans la nuit de vendredi à samedi, les premières pluies apparaitront dans le nord-ouest, tandis que le sud resteramostly sec. Les températures minimales seront comprises entre 17 et 14 degrés.

Dimanche sera significativement plus frais

Selon le DWD, le week-end débutera nuageux à très nuageux. Des averses et même des orages isolés sont attendus dans certaines régions pendant l'après-midi. Les températures maximales seront comprises entre 24 et 28 degrés, avec des températures plus basses en altitude autour de 22 degrés.

Il restera pluvieux dans la nuit de samedi à dimanche. Des conditions météorologiques locales peuvent être attendues, selon le DWD. Il se refroidira à 17 à 13 degrés.

Dimanche sera également humide : des averses se déplaceront sur les régions pendant la première moitié de la journée. Cependant, cela devrait se calmer vers le soir. Avec des températures comprises entre 20 et 24 degrés, il ne fera pas aussi chaud que les jours précédents.

