- Le temps libre, le camping, le tennis avec Nowitzki: les projets de retraite de Boll

Timo Boll a connu un moment olympique spécial après avoir obtenu toutes les réponses à ses questions. Après son dernier match international, l'étoile du tennis de table est entrée dans une section du hall délimitée par des parois métalliques temporaires et s'est retrouvée nez à nez avec son ami proche Dirk Nowitzki. La légende du basket-ball a applaudi, s'est incliné devant Boll et l'a serré dans ses bras.

C'était un scénario qui aurait difficilement pu être meilleur pour l'amitié de deux des plus grands sportifs allemands de l'histoire. Tout a commencé en 2008 à Beijing - également aux Jeux olympiques. Maintenant, le cercle était complet à Paris. "Il dit depuis des années, 'Enfin, faisons quelque chose ensemble.' J'ai toujours résisté, mais maintenant ça arrive enfin", a dit Boll avec son sourire caractéristique.

Des larmes dans les acclamations

Dans le hall, les émotions après la défaite 0:3 contre la Suède l'ont "submergé brutalement". Les larmes ont coulé alors que plus de 6000 fans refusaient d'arrêter de scander "Timo, Timo". Le perdant de la soirée était le vainqueur du cœur. "C'est un joueur exceptionnel, le meilleur que nous ayons jamais eu", a dit l'entraîneur national Jörg Rosskopf, qui n'a lui-même pas été un échec.

D'autres peuvent être plus décorés que Boll, mais son grand rêve d'une médaille olympique individuelle ne s'est jamais réalisé. Cependant, le quadragénaire a conservé sa nature profondément empathique tout au long de sa carrière. Il n'est pas seulement l'un des plus grands joueurs de tennis de table de tous les temps, comme l'a dit son coéquipier de longue date Dimitrij Ovtcharov, mais "aussi une très bonne personne qui donne toujours beaucoup".

Même aujourd'hui, Boll a du mal à se déplacer librement en Chine. Être fêté en tant qu'Allemand dans le pays du tennis de table est un exploit unique. During Boll's heyday, they even engaged several actors in the Middle Kingdom to perfectly mimic the Hessian's game in training. That's how great the respect was. Boll reached the top of the world rankings three times, won four team medals at the Olympics, won two individual medals at the World Championships, and eight European titles.

Après une semaine de vacances, la semi-retraite commence. Boll jouera encore une saison avec son club Düsseldorf, mais il aura significativement plus de temps sans tournois internationaux. Et il compte bien en profiter. Passer du temps avec sa femme Rodelia et sa fille Zoey Malaya, et jouer au tennis avec l'ami Nowitzki sont en tête de liste. La caravane dans laquelle il a vécu à Düsseldorf sera utilisée plus souvent.

Surtout, il veut prendre son temps. "Je pense que j'ai besoin de quelques années de paix pour me vider la tête", a dit Boll. Il veut essayer quelques choses et puis décider dans quelle direction aller. "Je dois d'abord

