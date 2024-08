" Le temps est venu " (alternativement, " Il est temps maintenant ")

La Réserve fédérale des États-Unis s'apprête à baisser les taux d'intérêt, une décision très attendue par les marchés financiers. Comme prévu, le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, n'a pas déçu lors de la conférence de la banque centrale à Jackson Hole, dans le Wyoming. L'objectif est d'empêcher la décélération de l'économie et de maintenir un marché du travail solide, bien que Powell ait laissé les détails de la nouvelle politique en suspens.

Durante la conférence, Powell a laissé entendre la possibilité d'une baisse des taux en septembre sans donner de date précise. Il a expliqué : "La route est tracée, mais les détails, tels que le taux et la vitesse des baisses, dépendront des données à venir, des prévisions révisées et de l'équilibre des risques." Powell a également assuré qu'un ralentissement du marché du travail n'était pas à l'ordre du jour.

Les propos optimistes de Powell ont fait bondir les marchés boursiers, y compris le DAX et Wall Street. Toutefois, les rendements des obligations ont chuté et le dollar a simultanément perdu de la valeur.

En ce qui concerne l'inflation, Powell a noté que bien que la lutte contre la forte augmentation des prix à la consommation soit loin d'être terminée, des progrès significatifs ont été réalisés. Avec un "ajustement approprié" de la politique monétaire, il est possible que le taux d'inflation revienne au objectif de la Réserve fédérale de 2 % tout en maintenant un marché du travail solide. Intrigant, les prix à la consommation aux États-Unis ontUnexpectedly baissé en juillet, augmentant de 2,9 % en glissement annuel.

La Réserve fédérale a pour la dernière fois réduit le taux directeur en mars 2020 pour stimuler l'économie lors des premières phases de la pandémie de COVID-19. Les taux d'intérêt sont restés proches de zéro jusqu'à ce que la Fed commence à les augmenter à un rythme sans précédent en mars 2022, atteignant leur niveau actuel il y a un an.

Les banques peuvent obtenir des prêts auprès de la Fed au taux de politique, ce qui rend une baisse des taux plus abordable à la fois pour les consommateurs et les entreprises. Actuellement, le taux directeur se situe à son plus haut niveau depuis plus de deux décennies, allant de 5,25 à 5,5 %.

