- Le temps en basse Saxe et à Brême, en été, affiche des températures variables et une chaleur générale.

Lower Saxony et Brême ont connu un été fluctuant mais chaud. Le service météorologique allemand (DWD) a rapporté des incidents tumultueux tels que des tornades, des trombes marines et des rafales automnales dans son bilan préliminaire de l’été. La température moyenne en Lower Saxony de juin à août était de 17,9°C, légèrement supérieure à la moyenne historique de 16,2°C entre 1961 et 1990.

Des tornades puissantes se sont formées pendant des orages violents. Des averses ont déclenché des trombes marines près de Borkum, et des rafales automnales ont atteint jusqu’à 127 kilomètres par heure le long de la côte. De plus, il y a eu un excès de pluie, d approximately 253 litres par mètre carré, par rapport à la normale de 219 litres par mètre carré. Cependant, il y a eu une augmentation de l’ensoleillement, avec 675 heures enregistrées ces trois derniers mois, en contraste avec les 583 heures de la période de référence.

À Brême, le DWD a rapporté un temps d’été typiquement changeant mais chaud. La température moyenne était de 18°C, légèrement supérieure à la période de référence de 16,6°C. Les précipitations à Brême étaient également plus élevées de juin à août, avec une moyenne de 245 litres par mètre carré, par rapport aux 219 litres par mètre carré de la période de référence. L’ensoleillement était également présent pendant 675 heures, en contraste avec la moyenne à long terme de 589 heures.

L’été a été significativement plus chaud que la moyenne en Allemagne, avec une température moyenne de 18,5°C, 2,2°C au-dessus de la période de référence, ce qui en fait le 28e été chaud consécutif, avec des températures inhabituellement élevées en août. Les régions du sud et de l’est de l’Allemagne ont connu la chaleur estivale la plus intense. La durée d’ensoleillement de l’été a augmenté d’environ 15% par rapport à la moyenne de 1961 à 1990 de 614 heures.

La quantité de précipitations de juin à août était d’environ 240 litres par mètre carré en Allemagne, comparable à la période de référence. Cependant, il y avait des différences régionales importantes, avec plus de 600 litres par mètre carré mesurés dans les régions alpines, tandis que certaines parties du nord-est sont restées incroyablement sèches avec moins de 150 litres par mètre carré. Certains endroits dans les régions touchées par la sécheresse ont reçu autant de pluie en quelques heures qu’on en attendrait normalement en trois mois.

Le service météorologique a suggéré l’installation de barrières temporaires contre les tempêtes le long de la côte, compte tenu de la fréquence accrue des rafales automnales, certaines n’ayant pas plus de 30 cm de large. Malgré les précipitations excessives, de nombreuses régions d’Allemagne, y compris Lower Saxony et Brême, ont connu une augmentation notable du nombre d’heures d’ensoleillement pendant l’été.

