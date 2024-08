- Le temps de Mick Schumacher en Formule 1 diminue, avec la pression croissante pour son retour.

Le week-end dernier, la Formule 1 a repris après sa pause dans la ville néerlandaise de Zandvoort, entamant la dernière ligne droite de la saison. Comme toujours, le pilote réserve de Mercedes, Mick Schumacher, était présent dans le garage des Flèches d'Argent aux côtés du patron de l'équipe, Toto Wolff. Les caméras ont capturé un Schumacher jovial, tandis que Wolff avait l'air sérieux, peut-être en prenant conscience que ce week-end ne serait pas heureux pour leurs Flèches d'Argent.

Les bonnes humeurs de Schumacher pourraient être dues au fait qu'à ce moment-là, il était évident que l'équipe britannique Williams allait bientôt avoir besoin d'un nouveau pilote. Leur deuxième pilote, l'Américain Logan Sargeant, avait crashé sa voiture lors des séances d'essais - pas la première erreur du jeune pilote. On pensait largement que Williams allait le licencier. Les spéculations sur Schumacher ont grandi, beaucoup le considérant comme le remplaçant idéal. Les médias allemands ont même laissé entendre que le fils de Michael Schumacher pourrait faire un retour significatif en Formule 1.

Déconvenues et Soutien

Cependant, mardi est venue la déconvenue : Williams a opté pour le jeune Argentin de 21 ans, Franco Colapinto, issu de leur propre programme junior. Bien que cette décision ait peut-être atténué la déception de Schumacher, il n'aurait pris place dans le cockpit que jusqu'à la fin de la saison. Pour la saison suivante, Williams avait signé le pilote espagnol Carlos Sainz, et l'autre pilote Williams, Alexander Albon, était solidement en place.

Schumacher avait reçu le soutien de personnalités influentes. Le quadruple champion du monde Sebastian Vettel, ami de Schumacher, a exprimé son soutien en déclarant : "Mick a deux ans d'expérience en Formule 1, possède une large compréhension technique dans son rôle actuel et a considérablement évolué en tant que personne depuis son passage chez Haas". Vettel a ajouté : "Mick est un pilote talentueux". Le patron de l'équipe Mercedes, Toto Wolff, et le patron de l'équipe McLaren, Andrea Stella, étaient également, selon les rumeurs, dans le camp de Schumacher. McLaren, qui utilise des moteurs Mercedes, était bien consciente des qualités de pilotage de Schumacher en tant que pilote d'essai.

Cependant, ce soutien n'a pas abouti aux résultats escomptés. L'oncle de Schumacher, Ralf Schumacher, analyste pour Sky, a exprimé sa confusion face à la décision de Williams. "On pourrait peut-être justifier cette décision parce que Colapinto est un pilote issu du programme junior de Williams, mais je la trouve arbitraire et illogique sur le plan des performances. Je pense que le risque pour l'équipe et aussi pour le pilote est considérablement plus élevé s'ils avaient opté pour quelqu'un avec de l'expérience comme Mick", a-t-il déclaré.

Facteurs influençant la décision de Williams

Ralf Schumacher a omis deux aspects dans son analyse. Colapinto apportait une importante manne financière de l'Argentine. Pour l'équipe Williams, qui peine à joindre les deux bouts, c'était une incitation majeure. Pourquoi engager Schumacher alors qu'ils pouvaient tirer un important revenu des neuf dernières courses de la saison ? De plus, les bagages émotionnels de la période de deux ans de Schumacher chez Haas persistaient encore. Lors de sa deuxième année, Schumacher avait détruit sa voiture à deux reprises, infligeant de lourdes pertes financières à l'équipe. Ce n'est qu'à la fin de la saison que Schumacher a finalement répondu aux attentes. Cependant, il était trop tard à ce moment-là. Le patron de l'équipe, Günther Steiner, a renvoyé Schumacher après des mois de critiques publiques. C'était la fin de l'année 2022.

Pour Schumacher, chaque refus diminuait ses chances de réaliser son rêve de retour en Formule 1. Il avait déjà été recalé par l'équipe Alpine, bien qu'il ait couru pour eux en plus de son engagement chez Mercedes dans le Championnat du monde d'endurance, mais pas en Formule 1. Alpine avait opté pour un pilote issu de leur propre programme de jeunes.

Le temps pressait pour le jeune Schumacher. Sa seule véritable opportunité pour un siège fixe dans la saison à venir était avec Sauber, qui devait devenir une équipe usine Audi à partir de 2026. Le pilote allemand Nico Hülkenberg avait été confirmé, et Schumacher pourrait former un duo allemand avec lui.

Malgré le soutien de personnalités influentes du monde de la Formule 1, Mick Schumacher n'a pas été proposé pour un poste à temps plein chez Williams pour la saison suivante. Je ne vais pas mentir, ce revers était un coup dur pour ses rêves de retour en Formule 1 à temps plein. Malgré ses erreurs passées chez Haas et leurs pertes financières, Schumacher croyait que sa croissance et son expérience depuis lors en faisaient un atout précieux pour n'importe quelle équipe.

