- Le temps d'attente dans les centres de secours n'a pas beaucoup changé en moyenne

Le temps d'attente moyen dans les départements d'urgence de Berlin est resté globalement stable ces dernières années. Entre 2019 et 2023, il y a eu seulement de légères variations de quelques minutes dans les cliniques publiques Vivantes, comme l'a révélé une réponse du Sénat de la Santé à une question écrite du député Lars Bocian (CDU). On ne peut observer aucune tendance générale pour la première moitié de 2024 non plus.

Par exemple, le temps d'attente à la clinique Auguste-Viktoria a légèrement diminué de 63 à 57 minutes entre 2019 et 2023, tandis qu'il a augmenté à la clinique Urban de 100 à 103 minutes. Dans les autres cliniques Vivantes, il s'est amélioré ou détérioré de seulement quelques minutes pendant cette période. L'amélioration la plus importante a été observée à la clinique Humboldt, passant de 46 à 36 minutes entre 2019 et 2023. À la clinique de Friedrichshain, le temps d'attente est passé de 75 minutes en 2019 à 95 minutes pendant la première moitié de cette année.

Amélioration à la clinique Humboldt

Au cours de la première moitié de 2024, les temps d'attente moyens pour les adultes dans les départements d'urgence respectifs des cliniques Vivantes variaient de 33 à 95 minutes. La clinique Humboldt a encore amélioré son temps d'attente à 33 minutes, tandis que les patients de la clinique Kaulsdorf attendaient en moyenne 39 minutes. Les temps d'attente les plus longs étaient à la clinique Urban (93 minutes) et à la clinique de Friedrichshain (95 minutes). Le Sénat ne dispose pas de données contraignantes sur les temps d'attente dans les départements d'urgence privés, car il n'y a pas d'obligation de les signaler.

Le temps d'attente est défini comme le temps écoulé entre l'inscription administrative et le premier contact avec un médecin. La Charité a rapporté au Sénat de la Santé que le terme "temps d'attente" est souvent imprécis dans le contexte des urgences. Le personnel infirmier attribue les patients à l'un des cinq niveaux d'urgence dans les 10 minutes suivant leur arrivée.

Il est garanti que le premier contact médical pour les trois premiers niveaux de "triage" sera respecté 100 % du temps, selon la Charité. Cela correspond à un contact médical immédiat, dans les 10 minutes et dans les 30 minutes. Des retards peuvent survenir pour les niveaux moins urgents. Les temps d'attente moyens dans ces niveaux ne sont pas enregistrés.

Échange de données automatisé

Au cours des dernières années, le service d'incendie de Berlin a été connecté à l'échange de données automatisé de la documentation d'urgence, a rapporté le Sénat de la Santé. Les temps d'attente sont également visibles en ligne, et il y a un lien direct vers les cabinets de

