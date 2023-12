Le télescope Hubble repère des ombres mystérieuses sur les anneaux de Saturne

La photo composite, publiée jeudi par la NASA, a été prise par Hubble le 22 octobre alors que Saturne se trouvait à environ 850 millions de miles (1,37 milliard de kilomètres), selon l'agence spatiale. L'observatoire spatial est en orbite autour de la Terre, à quelques centaines de kilomètres au-dessus de sa surface, depuis plus de trente ans.

Les astronomes connaissent depuis longtemps les rayons des anneaux de Saturne, qui ressemblent à des apparitions patinant le long des anneaux de Saturne et qui peuvent être observés à différents endroits en fonction de la position de la planète dans son cycle orbital.

Au fil du temps, les observations ont révélé que le nombre et l'apparence des rayons peuvent varier en fonction du cycle saisonnier de Saturne. Comme la Terre, la planète a un axe incliné qui provoque des changements saisonniers, bien que chaque saison sur Saturne dure environ sept ans, selon la NASA.

Hubble s'apprête à observer ce phénomène inexpliqué en pleine activité, les chercheurs cherchant à en percer les secrets.

"Nous nous dirigeons vers l'équinoxe de Saturne, où nous nous attendons à une activité maximale des rayons, avec une fréquence plus élevée et des rayons plus sombres apparaissant au cours des prochaines années", a déclaré Amy Simon, responsable scientifique du programme Outer Planet Atmospheres Legacy (OPAL) de Hubble, dans un communiqué. Simon est basée au Goddard Space Flight Center de la NASA à Greenbelt, dans le Maryland.

L'équinoxe d'automne de Saturne devrait avoir lieu le 6 mai 2025.

Espionner les rayons de Saturne

La sonde spatiale Voyager 2 de la NASA a capturé les premières traces de rayons dans les années 1980. La mission Cassini, une sonde dédiée à Saturne, a observé le phénomène des rayons lors de son pic saisonnier à la fin des années 2000.

Desobservations plus récentes de Hubble ont eu lieu au début de cette année dans le cadre d'une nouvelle tentative d'identification des causes de l'apparition des rayons.

Les rayons peuvent sembler petits sur les images, mais ils peuvent en fait être plus grands que la Terre en largeur et en diamètre, selon la NASA.

Les scientifiques continueront d'étudier les mystérieux rayons de Saturne jusqu'à l'équinoxe de 2025 pour tenter de trouver une explication à ces apparitions.

"Le coupable présumé des rayons est le champ magnétique variable de la planète", a déclaré la NASA dans un communiqué de presse publié en février. "Les champs magnétiques planétaires interagissent avec le vent solaire, créant un environnement électriquement chargé.

"Sur Terre, lorsque ces particules chargées entrent en contact avec l'atmosphère, elles sont visibles dans l'hémisphère nord sous la forme d'une aurore boréale.

En fait, les astronomes pensent que de minuscules particules peuvent être chargées par cette activité, ce qui les fait s'élever brièvement plus haut que la matière environnante et crée un renflement apparent.

Les chercheurs espèrent que les données de Hubble prouveront ou infirmeront la théorie une fois pour toutes, en s'appuyant sur les observations recueillies par Voyager 2 et la mission Cassini.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com