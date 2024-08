- Le taux d'inflation en baisse en Rhénanie-Normande tombe en dessous du seuil de 2%.

En Rhénanie-du-Nord-Westphalie, le taux d'inflation est passé sous le seuil de 2% en août, une première depuis avril 2021. Selon les données de l'Office statistique de Düsseldorf, les consommateurs ont connu une hausse modérée de 1,7% sur un an.

Bien que les prix aient augmenté, leur rythme de progression a ralenti. Au cours des derniers mois, le taux d'inflation en Rhénanie-du-Nord-Westphalie est resté stable à au moins 2%, avec des chiffres beaucoup plus élevés notés dans le passé. Par exemple, les prix à la consommation ont augmenté de 8,5% en février 2023.

Cependant, certains secteurs ont connu de fortes hausses de prix récemment. En août 2024, le chauffage urbain a augmenté de 31,5%, tandis que certains aliments comme le beurre (en hausse de 25,7%) et les biscuits (en hausse de 16,9%) ont coûté plus cher qu'en année précédente. À l'inverse, l'Office statistique a indiqué que les carottes (en baisse de 11,2%) et les carburants (en baisse de 7,1%) étaient moins chers.

