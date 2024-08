Le taux d'inflation a atteint son plus bas niveau depuis plusieurs années.

Après la vague de prix importante des dernières années, on a assisté à une baisse. En août, l'Allemagne a connu une baisse significative de l'inflation. Les facteurs contribuant principalement à cette baisse sont principalement la baisse des prix de l'énergie.

Les prévisions provisoires de l'Office fédéral de la statistique estiment que les biens et services ont augmenté de 1,9 % par rapport à l'année dernière, ce qui est la première fois que ce taux tombe en dessous de la barre des 2 % depuis presque trois ans et demi. Les économistes sondés par Reuters s'attendaient à une baisse de l'inflation à 2,1 %, car le taux avait augmenté à 2,3 % en juillet par rapport à 2,2 % en juin. Entre juillet et août, les prix à la consommation ont même baissé de 0,1 %.

Cependant, les économistes ne sont pas complètement optimistes. "Malheureusement, cette tendance s'inverse", a déclaré Cyrus de la Rubia, économiste en chef de la Banque commerciale de Hambourg. Le taux d'inflation devrait augmenter vers 3 % au cours des six à douze prochains mois. Holger Schmieding, économiste en chef de la Banque Berenberg, est d'accord, affirmant que la baisse récente des prix de l'énergie entraînera une nouvelle augmentation du taux d'inflation à l'automne 2023. "C'est simplement l'effet de base souvent mentionné."

Les prix de l'énergie ont baissé en moyenne de 5,1 % par rapport à l'année dernière en août. L'essence, le diesel et le fioul ont tous été moins chers qu'auparavant, selon les économistes de la Landesbank Hessen-Thüringen. Le prix de l'essence a même atteint son niveau le plus bas de l'année récemment, selon l'ADAC. Les services ont augmenté d'un taux supérieur à la moyenne de 3,9 %. "Les accords salariaux élevés continuent d'entraîner une augmentation des prix des services", a déclaré la Helaba. De nombreuses entreprises tentent de répercuter les coûts de personnel accrus sur leurs clients. Les prix des denrées alimentaires ont augmenté en moyenne de 1,5 % par rapport à août 2023.

Le taux d'inflation cible de la Banque centrale européenne pour la zone monétaire est de 2 %, et il est maintenant à portée de main. Le taux d'inflation allemand, calculé selon des normes européennes uniformes, a précisément atteint 2,0 % en août. Ce développement a suscité des spéculations accrues sur les marchés financiers quant à une nouvelle baisse des taux d'intérêt en septembre. La BCE a amorcé le virage des taux d'intérêt en juin, en réduisant le taux d'intérêt à partir de son record de 4,50 % à 4,25 %.

La baisse de l'inflation à 1,9 % en août, mentionnée dans les prévisions provisoires, marque la première fois qu'elle tombe en dessous de la barre des 2 % depuis presque trois ans et demi. Cependant, des économistes comme Cyrus de la Rubia et Holger Schmieding prévoient une augmentation du taux d'inflation, qui devrait atteindre 3 % au cours des six à douze prochains mois, en raison des effets de base et des éventuelles augmentations des prix de l'énergie.

