- Le taux d'épargne de VW Saxony rencontre des inquiétudes et des résistances.

Il y a eu des discussions sur une forte réponse lorsque le groupe Volkswagen a annoncé en début de semaine qu'il renforçait ses stratégies de réduction des coûts. Des fermetures potentielles d'usines en Allemagne ont également été mentionnées, y compris en Saxe. Avec sa grande usine de voitures électriques à Zwickau, son usine de moteurs à Chemnitz et sa Transparent Factory à Dresde, il y a trois sites importants dans l'État. De plus, de nombreux fournisseurs de Volkswagen dépendent de lui. Les représentants des employés de Volkswagen se mobilisent et annoncent des réunions animées.

Une réunion du personnel intense est prévue jeudi à l'usine de Zwickau. Le PDG de la marque Volkswagen, Thomas Schäfer, est attendu. Il pourrait être mal accueilli en Saxe : des actions sont prévues, selon les cercles du conseil d'usine. "Si les travailleurs ne font pas de bruit maintenant, quand alors ?" Les employés de Chemnitz doivent se rassembler le 9 septembre. La réunion des travailleurs de mercredi à Wolfsburg a été accueillie avec des protestations vives.

Le plus grand constructeur automobile d'Europe a annoncé lundi qu'il resserrait son approche de réduction des coûts pour la marque Volkswagen centrale en raison de la situation dégradée. Les fermetures d'usines en Allemagne et les licenciements pour raisons opérationnelles ne sont plus à écarter.

Il est encore incertain dans quelle mesure la Saxe sera touchée par ces coupes. "Toutes les spéculations ne sont que des spéculations", a déclaré le conseil d'usine de Zwickau. Ils restent fermes sur la déclaration de la présidente du conseil d'usine du groupe, Daniela Cavallo, selon laquelle il n'y aura pas de fermetures d'usines avec l'approbation du conseil des travailleurs. En raison de cette "unité absolue en co-décision" à l'échelle nationale, l'ambiance en Saxe est hostile. Selon les chiffres de l'entreprise, environ 11 000 personnes travaillent pour Volkswagen dans l'État.

Volkswagen rencontre des difficultés de vente. Même la demande de voitures électriques a diminué. Volkswagen a investi un milliard d'euros pour transformer Zwickau en site de mobilité électrique pur. L'ancienne chancelière fédérale Angela Merkel (CDU) a assisté au lancement de la production en série de l'ID.3 à l'automne 2019.

Cependant, le succès escompté n'a pas matérialisé. Depuis cet été, il n'y a plus que deux équipes qui travaillent à Zwickau, les équipes de nuit ne sont plus nécessaires en raison de la demande insuffisante. Les postes de travail temporaires ont été réduits. On estimait que 360 000 véhicules pouvaient être construits à Zwickau

