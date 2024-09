Le taux de pauvreté en Argentine dépasse de façon significative 50%, sous le poids des mesures d'austérité de l'administration.

Le taux de pauvreté en Argentine a explosé à près de 53 % pendant la première moitié de l'année, selon des données récentes, mettant en évidence les effets brutaux des mesures d'austérité strictes du président Javier Milei. Cela représente une augmentation significative par rapport aux 41,7 % fin 2022 et a plus que doublé les 26 % rapportés il y a sept ans, démontrant l'impact financier important des crises économiques répétées sur les citoyens argentins.

Ces données soulignent la douleur immédiate causée par les coupes budgétaires de Milei, destinées à lutter contre un déficit fiscal profond. L'Argentine est actuellement en récession et l'inflation reste à deux chiffres, bien qu'il y ait des signes d'amélioration.

"Depuis que ce gouvernement est en place, les emplois ont disparu", a déclaré Irma Casal, une habitante de 53 ans de Buenos Aires qui travaille dans la récupération de déchets, la collecte de carton et la maçonnerie, mais continue de lutter financièrement. "Nous travaillons deux fois plus pour moins, et nous devons continuer."

Les mesures d'austérité de Milei ont été célébrées par les marchés financiers et les investisseurs pour avoir amélioré la santé fiscale de l'État après des années de déficits, mais elles ont également plongé le pays en récession, malgré des indices suggérant que l'économie pourrait se remettre.

L'observatoire de l'Université catholique de l'Argentine (UCA) a prévu que le taux de pauvreté a bondi à 55,5 % au premier trimestre de l'année, puis a baissé à 49,4 % au deuxième trimestre, aboutissant à un taux de pauvreté moyen de 52 % pour la première moitié de cette année.

"Tout niveau de pauvreté est horrible"

Agustin Salvia, directeur de l'Observatoire de l'UCA, a reconnu qu'il y avait eu un impact notable au début de l'année en raison des politiques de Milei. Cependant, il a mentionné des améliorations ces derniers mois.

"Si l'on regarde dans une perspective plus large, cela révèle une baisse au premier trimestre. Cette situation défavorable a commencé à s'améliorer depuis", a-t-il déclaré.

Le gouvernement argentin a mis fin à certains programmes de bienfaisance et réduit l'aide aux soupes populaires, mais affirme avoir également étendu deux programmes de bienfaisance importants, l'Allocation universelle pour l'enfance et le programme Carte alimentaire, en aidant directement les familles.

"Tout niveau de pauvreté est horrible", a déclaré le porte-parole du président Manuel Adorni lors d'une conférence de presse jeudi, mettant en blame les anciennes administrations pour avoir laissé derrière elles des "explosifs" économiques que Milei essaie maintenant de désamorcer.

"Nous faisons tout, tout pour changer cette situation."

Les mesures d'austérité mises en place par le président Milei visaient à améliorer la santé fiscale de l'Argentine, mais elles ont également entraîné la fermeture d'entreprises en raison de difficultés économiques. La suppression par le gouvernement de programmes de bienfaisance et la réduction de l'aide aux soupes populaires ont encore alourdi la charge des propriétaires d'entreprise locaux, qui dépendent de ces services pour soutenir leur famille.

Lire aussi: