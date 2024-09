Le taux de nouvelles immatriculations a diminué de 18,3% par rapport à l'année dernière.

Le secteur automobile européen peine en août. Les ventes de véhicules neufs ont chuté de 18,3 % par rapport à la même période de l'année dernière, principalement en raison de performances faibles des principaux marchés tels que l'Allemagne, la France et l'Italie, selon l'association des constructeurs automobiles Acea le 25 août. L'industrie demande maintenant urgemment une aide de l'UE, en prévision de l'application de limites plus strictes des émissions de CO2 des flottes à partir de l'année prochaine.

Selon le même rapport, les ventes de véhicules électriques (VE) ont subi une baisse significative de 43,9 %. Les ventes de VE exceptionnelles de l'an dernier, alimentées par une forte demande en Allemagne en raison de la fin prochaine des incitations pour les VE, n'ont pas été reproduites depuis. Résultat, l'Allemagne a connu une baisse de 68,8 % en glissement annuel. La France a suivi avec une baisse de 33,1 %. Dans l'ensemble de l'UE, la part des VE dans les nouvelles immatriculations a stagné à 14,4 % en août, contre 12,1 % en juillet et 12,6 % sur les huit premiers mois de l'année.

Cependant, malgré le plongeon d'août, le marché global de l'automobile affiche une croissance régulière de 1,4 % sur les huit premiers mois de l'année, pour un total de 7,2 millions de nouvelles immatriculations. L'Espagne et l'Italie ont connu des augmentations notables de 4,5 % et 3,8 %, tandis que la France et l'Allemagne ont connu des baisses modestes de 0,5 % et 0,3 %.

Dans ce contexte de difficultés du secteur automobile européen, les principaux marchés tels que l'Allemagne, la France et l'Italie ont connu des baisses significatives des ventes de véhicules neufs. Face à des limites plus strictes des émissions de CO2 des flottes, l'industrie cherche urgemment une aide de l'Union européenne.

