Le taux de décès par AVC chez les adultes américains d'âge moyen a atteint son plus haut niveau depuis deux décennies pendant la pandémie de Covid, selon le rapport.

Depuis au moins une décennie, le taux de mortalité liée aux AVC chez les personnes âgées de 45 à 64 ans a commencé à augmenter en 2012. En 2019, le taux de mortalité liée aux AVC pour ce groupe d'âge avait augmenté de 7 % par rapport à sept ans plus tôt, et il a augmenté de 12 % au début de la pandémie de Covid-19.

Le taux de mortalité liée aux AVC pour ce groupe d'âge a légèrement diminué en 2022, mais il était toujours significativement plus élevé qu'avant la pandémie. Plus de 19 700 personnes âgées de 45 à 64 ans sont décédées d'un AVC en 2022, selon le nouveau rapport – soit environ 24 décès pour 100 000 personnes de ce groupe d'âge.

L'AVC est la cinquième cause de mortalité aux États-Unis dans l'ensemble, et la plupart des AVC surviennent chez les personnes âgées de 65 ans et plus. Des recherches antérieures ont montré que l'infection par le Covid-19 augmente le risque d'AVC chez les personnes de tous âges.

Cependant, la hausse à long terme du taux de mortalité liée aux AVC chez les personnes d'âge moyen contraste avec la tendance à la baisse observée chez les personnes âgées et les personnes âgées au cours de la dernière décennie, a déclaré Sally Curtain, statisticienne au CDC's National Center for Health Statistics et auteure du nouveau rapport.

De plus, les disparités raciales et ethniques dans le taux de mortalité liée aux AVC sont beaucoup plus élevées chez les adultes d'âge moyen que chez les adultes plus âgés, a-t-elle déclaré. Chez les personnes âgées de 65 ans et plus, le taux de mortalité liée aux AVC chez les personnes noires était 24 % plus élevé que chez les seniors blancs ; chez les personnes âgées de 45 à 64 ans, il était 133 % plus élevé chez les personnes noires que chez les personnes blanches.

Les hommes d'âge moyen sont plus susceptibles de mourir d'un AVC que les femmes d'âge moyen, et le taux de mortalité liée aux AVC est plus élevé dans le Sud que dans toute autre région, selon le nouveau rapport.

En 2022, il y avait environ 66 décès liés aux AVC pour 100 000 hommes noirs d'âge moyen vivant dans le Sud – près de trois fois plus que le taux global pour ce groupe d'âge.

Les experts mettent en garde sur le fait que l'âge moyen est un moment important pour surveiller sa santé et gérer les facteurs de risque tels que l'hypertension, le diabète et l'obésité.

"Beaucoup de gens pensent que l'AVC est une maladie qui concerne les personnes âgées, et c'est le cas. Plus vous vivez longtemps, plus les facteurs de risque ont de temps pour provoquer la formation de plaques dans les vaisseaux sanguins", a déclaré le Dr. Elisabeth Breese Marsh, neurologue vasculaire et directrice du Comprehensive Stroke Center à Johns Hopkins Bayview. Mais les artères commencent à durcir à l'âge moyen, ce qui peut aggraver l'accumulation et entraîner des complications.

"Tous ces facteurs de risque sont si répandus dans la société, et nous les voyons à des âges de plus en plus jeunes. Il n'est pas rare maintenant pour les jeunes de faire des AVC en raison de ces comorbidités", a déclaré Marsh, qui n'a pas participé au nouveau rapport. "Personne ne veut se sentir vieux, mais c'est en prenant soin de soi plus tôt qu'on peut vraiment aider à bien vieillir."

Le diagnostic et les options de traitement de l'AVC ont évolué considérablement au cours de la dernière décennie, selon les experts. Et de nouvelles façons de traiter les comorbidités – telles que les médicaments blockbusters GLP-1 utilisés pour traiter le diabète de type 2 et l'obésité – font preuve de promesses dans la gestion des facteurs de risque.

Cependant, il est crucial que les personnes qui font un AVC agissent rapidement – et qu'elles aient un accès équitable aux soins de santé et aux traitements, selon les experts.

Les AVC sont souvent identifiés par une forte migraine soudaine, des problèmes de vision dans un ou les deux yeux, des difficultés à marcher, une paralysie ou une engourdissement du visage ou des membres, et des difficultés à parler ou à comprendre les autres, selon le Mayo Clinic.

Les cerveaux plus jeunes des adultes d'âge moyen ont un potentiel de récupération significatif s'ils sont traités rapidement et de manière agressive, a déclaré Marsh, mais les personnes de ce groupe d'âge peuvent attendre plus longtemps pour chercher des soins parce qu'elles sont moins susceptibles d'admettre qu'elles ont besoin d'aide.

"C'est vraiment important, que ce soit le patient ou sa famille, qu'ils reconnaissent les symptômes et qu'ils se rendent à l'hôpital aussi vite que possible", a-t-elle déclaré. "Ces premiers couple d'heures sont critiques."

