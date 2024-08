- Le taux de chômage en Rhénanie du Nord-Westphalie augmente au-delà des attentes typiques.

Le nombre de chômeurs dans le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie a augmenté d'environ 9 733 personnes, atteignant environ 773 100 individus en août par rapport à juillet. Le taux de chômage a augmenté de 0,1 point de pourcentage pour atteindre 7,7 %, selon un rapport de l'agence fédérale pour l'emploi de Rhénanie-du-Nord-Westphalie à Düsseldorf. Il y a un an, le taux était de 7,4 %. Les données utilisées pour les statistiques s'étendent jusqu'au 14 août.

Le chômage est à la hausse depuis trois mois consécutifs. "L'augmentation est plus forte que ce à quoi l'on pourrait s'attendre à cette période", a déclaré Roland Schüßler, directeur de l'agence fédérale pour l'emploi en Rhénanie-du-Nord-Westphalie. "On aurait pu prévoir une augmentation de jusqu'à 5 000 personnes". En outre, une conjoncture économique faible pèse sur le marché de l'emploi.

Une légère augmentation du chômage en été est normale, car de nombreux jeunes s'inscrivent comme chômeurs après avoir terminé l'école ou la formation, et les contrats temporaires prennent fin. Cependant, le chômage des jeunes a également augmenté plus que prévu, dépassant les 5 %. Cela reflète clairement la réticence actuelle à embaucher, a déclaré Schüßler. "Les entreprises signalent depuis un certain temps un nombre moindre de nouveaux postes à pourvoir".

À mesure que commence la nouvelle année de formation, la branche régionale de Rhénanie-du-Nord-Westphalie a présenté un bilan mitigé à mi-parcours. Plus de jeunes ont décidé de suivre une formation cette année. Le nombre de candidats a augmenté d'environ 2 % par rapport à l'année dernière, atteignant environ 102 200. En outre, le nombre de candidats étrangers a augmenté considérablement (+14 %). Cependant, le nombre de places de formation offertes par les entreprises a diminué (-4 %), atteignant environ 102 100. Environ 33 000 places restent non pourvues, avec un nombre équivalent de candidats.

