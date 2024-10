Le taux de chômage en Allemagne est en augmentation.

Le marché de l'emploi allemand montre des signes de ralentissement, avec des prévisions annonçant une augmentation des taux de chômage dans tout le pays l'année prochaine. Selon un rapport de l'Institut de recherche sur l'emploi (IAB) de Nuremberg, le chômage dans l'Est de l'Allemagne pourrait augmenter de 0,2 point de pourcentage pour atteindre 7,6 %, tandis que dans l'Ouest, il pourrait augmenter de 0,1 point de pourcentage pour atteindre 5,7 %. Le taux de croissance de l'emploi dans le sud du pays est prévu à 0,6 %, mais il devrait rester stagnant dans les régions de l'Est.

Le climat économique général reste incertain, selon les observations de l'expert de l'IAB, Rüdiger Wapler. Un renforcement de la consommation des ménages et du commerce extérieur pourrait avoir des conséquences positives. Cependant, si les disputes commerciales s'intensifient ou si les conflits géopolitiques s'aggravent, cela pourrait avoir un impact négatif sur les marchés de l'emploi dans différentes régions.

Les prévisions indiquent que les taux de chômage augmenteront le plus relativement en Thuringe, en Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, en Saxe et en Bavière. À l'inverse, la Basse-Saxe, Brême et la Rhénanie-du-Nord-Westphalie devraient connaître les plus faibles augmentations. Le nombre d'employés couverts par l'assurance sociale devrait augmenter considérablement à Hambourg, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie et en Hesse, mais pourrait diminuer considérablement en Thuringe et en Saxe-Anhalt.

Dès septembre, la dirigeante de l'Agence fédérale pour l'emploi, Andrea Nahles, avait mis en garde contre un ralentissement persistant sur le marché de l'emploi. Elle a prévenu que si les tendances actuelles se poursuivaient, le marché de l'emploi pourrait connaître un excédent de trois millions au printemps, ce qui n'est qu'une prévision, mais une possibilité. Selon les statistiques de la série chronologique de l'Agence fédérale pour l'emploi, le taux de chômage a dépassé pour la dernière fois la barre des trois millions en février 2015, atteignant 3,017 millions.

Le ralentissement persistant sur le marché de l'emploi pourrait entraîner une augmentation du chômage, comme l'a laissé entendre Andrea Nahles, la dirigeante de l'Agence fédérale pour l'emploi. Bien que certaines régions comme la Basse-Saxe, Brême et la Rhénanie-du-Nord-Westphalie prévoient des augmentations plus faibles, d'autres régions comme la Thuringe, le Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, la Saxe et la Bavière sont prévues pour connaître la plus forte augmentation relative des taux de chômage.

