Le tarif d'entrée des touristes en Nouvelle-Zélande triplé

La Nouvelle-Zélande prévoit d'augmenter considérablement les coûts des permis d'entrée à court terme et des visas, le ministre responsable assurant que cela n'affectera pas le tourisme. Cependant, l'industrie touristique s'inquiète, prévoyant une perte de dizaines de milliers de visiteurs par an.

Le gouvernement néo-zélandais a révélé des plans pour presque tripler la taxe touristique pour les touristes de nombreux pays. Actuellement fixée à 35 dollars néo-zélandais (environ 20 euros), la "International Visitor Conservation and Tourism Levy" (IVL) passera à 100 dollars néo-zélandais (environ 56 euros) à partir du 1er octobre.

Cette taxe devra être payée en ligne à l'avance pendant le processus de demande du permis d'entrée électronique NZeTA. Les voyageurs d'Allemagne, d'Autriche et de Suisse n'ont pas besoin de visa pour des séjours jusqu'à trois mois. Ceux qui souhaitent rester plus longtemps auront besoin d'un visa touristique, et leurs coûts augmenteront également considérablement à partir d'octobre.

Critiques du secteur du tourisme

"Le tourisme contribue considérablement à l'économie de la Nouvelle-Zélande", a reconnu le ministre du Tourisme Matt Doocey. Il a mis en avant les coûts élevés pour les communautés locales, notamment la pression accrue sur l'infrastructure régionale et les coûts de maintenance et de réparation plus élevés dans les zones de conservation. Il reste optimiste quant à l'attrait de la Nouvelle-Zélande en tant que destination touristique.

Cependant, les critiques sont sceptiques. L'Association de l'industrie du tourisme (TIA) a exprimé des inquiétudes selon lesquelles la Nouvelle-Zélande rencontre encore des difficultés pour relancer le tourisme après la COVID-19 et est en train de se faire distancer par d'autres nations. La PDG de la TIA, Rebecca Ingram, a déclaré : "Cela nuira davantage à notre compétitivité mondiale". Le montant de la taxe prévu est censé entraîner une baisse de dizaines de milliers de touristes par an.

La Nouvelle-Zélande, composée de deux îles principales, attire de nombreux visiteurs du monde entier grâce à sa nature intacte, ses glaciers massifs, ses fjords, ses volcans, ses villes comme Auckland et ses belles plages.

L'augmentation proposée de la taxe touristique pourrait décourager certains visiteurs de choisir la Nouvelle-Zélande comme destination de voyage, ce qui pourrait avoir un impact sur les revenus de l'industrie touristique de ces visiteurs. Malgré l'attrait de la Nouvelle-Zélande, avec ses attractions comme Auckland et sa nature intacte, l'augmentation des coûts des permis d'entrée et des visas pourrait entraîner une baisse du nombre de touristes de divers pays, comme prévu par l'Association de l'industrie du tourisme.

