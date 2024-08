- Le tarif de huit euros pour les plaques d'immatriculation pose de nombreux problèmes à Wörthersee.

Dix dollars supplémentaires pour une assiette de service supplémentaire – cet article de menu au "Miralago" sur le lac de Wörthersee a fait sensation. Au menu, il est appelé "plateau de butin". Les propriétaires pourraient être en train de "se servir" sur une autre assiette – les clients se sentent volés.

Le critique de restaurant Christoph Haselmayer a déclenché la controverse en partageant l'addition, qui révèle qu'il a voulu partager l'entrée (Tartare de bœuf Large, doux) avec sa femme, ce qui a coûté dix dollars supplémentaires. La vaisselle était déjà facturée 3,50 dollars par personne. Le tartare totalisait 32 dollars.

Effort supplémentaire entraîne une taxe d'assiette

Le restaurant justifie ses actions en invoquant les coûts listés dans le menu et le besoin d'un revenu minimum par invité. Dans un communiqué, il a également été mentionné que la taxe d'assiette vise à "encourager nos invités à apprécier les plats proposés et l'effort fourni". Le porte-parole des aubergistes de Carinthie, Stefan Sternad, a également défendu le restaurant sur ORF. "Quelqu'un doit le servir, quelqu'un doit le nettoyer. Le client occupe une place supplémentaire. Je dois laver l'assiette, je dois la ranger. J'ai besoin de soutien de personnel supplémentaire. Je ne peux pas m'attendre à ce que je consomme une assiette et un verre d'eau supplémentaires sans les payer. Ça ne tient pas la route."

La taxe d'assiette est censée exprimer la reconnaissance

Cependant, la compréhension pour le restaurant reste faible. Au moins, il semble avoir rebondi, avec des clients montrant de la colère plutôt que de la reconnaissance. Dix dollars, c'est simplement trop cher.

Peut-être que les clients réagissent-ils également aussi fortement en raison du nombre croissant de coûts supplémentaires cachés dans le monde culinaire. Que ce soit la taxe de couverture élevée dans les restaurants italiens, les frais supplémentaires pour une table avec une vue, ou la taxe de service obligatoire lors de la réservation d'un hôtel.

