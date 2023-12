Le Tamil Nadu, en Inde, se prépare à de nouvelles pluies torrentielles à la suite d'inondations soudaines et meurtrières

Le département météorologique indien (MET) prévoit de nouvelles pluies abondantes après que plus de 400 millimètres (15,7 pouces) soient tombés dans certaines parties de l'État entre dimanche et lundi. Cela représente près de la moitié de ce que le Tamil Nadu reçoit habituellement en un an, selon une analyse des données du MET par CNN Weather.

Au moins 10 personnes sont mortes dans les inondations, a déclaré mardi à la presse le secrétaire général du Tamil Nadu, Shiv Das Meena.

Ces pluies diluviennes sont survenues alors que cet État de 72 millions d'habitants subit les conséquences du cyclone Michaung, qui s'est abattu sur le Tamil Nadu au début du mois, faisant au moins 12 morts.

Des vidéos et des photos diffusées par la télévision locale cette semaine montrent des personnes pataugeant jusqu'à la taille dans l'eau boueuse. Des hélicoptères de l'armée de l'air indienne ont largué de la nourriture et des produits de première nécessité aux personnes bloquées sur les toits, selon une vidéo publiée par le ministère de la défense du pays.

Le déluge s'est affaibli depuis le 18 décembre et les conditions se sont améliorées pour les équipes de secours.

La mousson du nord-est de l'Inde se déroule généralement d'octobre à décembre et apporte de fortes pluies, en particulier dans le sud du pays. Certaines régions du sud de l'Inde ont connu ces dernières années des périodes de précipitations extrêmement fortes, qui ont détruit des maisons, inondé des routes et fait des dizaines de victimes.

En 2021, au moins 35 personnes ont été tuées après que des pluies diluviennes se soient abattues sur la région. Quelques mois plus tôt, 16 personnes avaient été tuées lors d'une autre vague de pluies diluviennes au Tamil Nadu.

Alors que les inondations se produisent régulièrement pendant la mousson en Inde, les experts affirment que le changement climatique augmente leur fréquence et leur gravité.

Selon le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, la nation la plus peuplée du monde est l'un des pays les plus touchés par la crise climatique, qui pourrait affecter 1,4 milliard de personnes dans le pays.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com