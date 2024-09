Le talent émergent Florian Wirtz émet un avertissement lors de son premier match en Ligue des champions

C'est une révélation choquante, mais les dossiers indiquent que Florian Wirtz n'avait jamais foulé la scène de la Ligue des champions avant cette soirée du jeudi en particulier. Malgré son jeune âge de 21 ans, il est devenu courant de nos jours que les jeunes talents se fassent remarquer dans le monde du football. Prenez Lamine Yamal de Barcelone, par exemple. Il a perturbé à la fois le championnat national et brillé lors du Championnat d'Europe de football, tout en n'ayant que 17 ans lors de la finale du tournoi. Mais concentrons-nous sur Wirtz, qui a finalement trouvé sa vocation : concourir sur le terrain de football le plus prestigieux du monde.

De manière inattendue, il n'a pas ressenti une once d'appréhension sous ses pieds, ni la peur n'a fait son apparition. Au fil des ans, l'assurance de Wirtz semble avoir augmenté de manière significative. Surnommé le "petit maestro", il a pris les rênes du jeu de Bayer dès le début à Rotterdam. En faisant ses débuts en Ligue des champions, il a ouvert le score en marquant un but bien élaboré. Andrich Robert et Victor Boniface étaient impliqués dans l'action, offrant à Wirtz suffisamment d'espace pour marquer de loin. Tel était l'excitation de défier les géants du football. "Si tu veux devenir une star, il faut jouer en Ligue des champions", a déclaré Wirtz lors de l'entraînement de pré-saison avec son Werkself, son équipe de Bayer Leverkusen.

La Ligue Europa a été conquise la saison dernière

La petite ligue était déjà tombée devant Wirtz et Bayer. En Ligue Europa, ils ont fait irruption dans la finale du tournoi, où ils ont été battus par Atalanta Bergamo. Cependant, Wirtz et Bayer ont offert le spectacle le plus captivant, avec leur football captivant et leurs escapades tardives haletantes. Cela n'a pas besoin d'être aussi dramatique que lors des plusieurs prolongations, mais il devrait y avoir beaucoup plus de moments magiques à savourer. Le Werkself a envoyé un message clair dans le "De Kuip" sacré de Rotterdam. "Jouer comme ça contre un adversaire vraiment fort - chapeau à mon équipe", a loué le capitaine Granit Xhaka : "Nous partirons de Rotterdam avec une victoire à l'extérieur de 4-0".

Le match a rappelé : sous-estimer Bayer et Wirtz à ses propres risques. L'équipe de Leverkusen n'a rien laissé derrière elle en termes de vitesse, de style et de classe cet été. Même si le club a connu quelques accrocs récemment, ses normes sont indéniables. Lieu : une défaite à l'extérieur contre RB Leipzig (2-3), mais cette équipe a montré sa résilience. À Rotterdam, Boniface a brillé avec une passe astucieuse et ingénieuse pour le deuxième but d'Alejandro Grimaldo. Jeremie Frimpong avait également participé à l'action. Puis, une fois de plus, ce fut au tour de Wirtz, qui a marqué le troisième d'une manière technique difficile.

L'entraîneur-chef Xabi Alonso sur le point de basculer

Wirtz a gravé son nom dans l'histoire du football en accomplissant quelque chose qu'aucun joueur allemand n'avait fait auparavant. Les analystes de données Opta ont rapporté que Wirtz est le premier à marquer plus d'un but lors de ses débuts en Ligue des champions. Après le match, il a été nommé homme du match. "Je n'ai pas réussi à le faire", a rappelé l'entraîneur Xabi Alonso, un ancien footballeur de classe mondiale qui était souvent nommé homme du match au cours de sa carrière illustre. Il a admiré la performance de Wirtz et s'est réjoui de voir à quel point le jeune joueur est doué. "Je voulais qu'il montre à tout le monde à quel point il est talentueux. Je savais qu'il pouvait briller en Ligue des champions", a déclaré Alonso.

Wirtz s'est fait un nom dans la Bundesliga, la Ligue Europa et l'équipe nationale. Aux côtés de Bayern Munich, il s'est fait remarquer en tant que "Wusiala". Cette année, il a été nommé pour le Ballon d'Or pour la première fois. Contrairement à son compatriote Musiala, Wirtz n'a pas encore eu l'occasion de briller en Ligue des champions. Cependant, la raison est simple : une grave blessure au ligament croisé l'a tenu à l'écart des actions essentielles de la Ligue des champions lors de la seule saison de qualification de Bayer.

"Encore plus satisfaisant"

Il est trop tôt pour une analyse conclus

Lire aussi: