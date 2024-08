L'œuvre d'art la plus coûteuse dans les cercles artistiques mondiaux. - Le tableau, la richesse et la famille royale, où se trouve le "Salvator Mondo" de Léonard de Vinci?

Origines Controversées du Chef-d'œuvre Milliardaire

Le tableau en question, souvent débattu quant à son véritable créateur, est le "Salvator Mundi" infamement cher. Est-il réellement un chef-d'œuvre de Léonard de Vinci, ou des artistes de son atelier ont-ils contribué à sa création ? Ou n'y a-t-il aucun lien avec lui ? Jusqu'à ce que de nouvelles preuves apparaissent, nous ne le saurons jamais avec certitude. L'art, comme nous le savons, est subjectif et ouvert à l'interprétation. Et le "Salvator Mundi" détient Certainly holds the title of the most expensive painting ever sold, fetching $400 million at Christie's in London in 2017, with additional fees and taxes bringing the grand total to around $450 million.

Trésor Caché à Genève

Récemment, un documentaire de la BBC a cité un professeur prétendument proche du prince héritier saoudien, affirmant que la pièce de valeur est stockée dans un entrepôt duty-free à Genève. Il semble attendre la fin d'un immense musée à Riyad, où il pourrait potentiellement attirer des foules similaires à celles de la "Joconde" au Louvre à Paris.

Acquisition Suspecte

Malheureusement, les faits entourant l'acquisition du tableau sont troubles. Le prince héritier Mohammed ben Salman est depuis longtemps soupçonné d'avoir acheté le tableau via un intermédiaire. Lors de son court passage au Louvre à Paris en 2019, il a été rapporté qu'il avait exigé qu'il soit exposé à côté de la "Joconde". Cependant, le musée français a décliné sa demande.

Du Dollar au Milliard

Malgré le refus de Paris, la trajectoire du tableau n'a été rien de moins qu'extraordinaire. Initialement vendu pour une somme dérisoire de 45 dollars, son histoire et son potentiel sont restés un mystère. Même tardivement en 2005, il a été échangé pour seulement 1 175 dollars. Le tableau original était lourdement repeint et ressemblait à peine au chef-d'œuvre qu'il est aujourd'hui. Son sujet avait même une moustache. L'ensemble semblait n'être qu'une décoration convenable pour un terrain de voitures d'occasion.

Mais alors, grâce à un dealer prophétique, il est tombé entre les mains de la célèbre restauratrice new-yorkaise Dianne Modestini. Cette rencontre s'avérerait déterminante à la fois pour Modestini et le tableau. "J'avais une connexion avec le Salvator Mundi", a déclaré Modestini dans des interviews. Et elle a ajouté que le tableau avait également une relation avec elle. Imaginez son travail méticuleux pour retirer les couches d'ajouts ignorants qui avaient été appliquées au visage de la figure du Christ. Cinq ans se sont écoulés alors qu'elle travaillait sur le tableau, sa passion et sa détermination inébranlables. Vers la fin, elle a trouvé la solution : elle a placé un agrandissement de la bouche de la Joconde d'un livre à côté de l'objet de restauration. Suddenly, she was convinced that it was indeed a Leonardo Da Vinci masterpiece.

Le doute persiste

Que ce soit vrai ou non, les preuves restent insuffisantes. Certains croient que le tableau cher est un témoignage des capacités de restauration de Modestini, tandis que d'autres argumentent qu'elle a simplement mis au jour un chef-d'œuvre caché de Léonard de Vinci. Quoi qu'il en soit, c'est une histoire intrigante. L'entrepôt de Genève, bien gardé et équipé de technologies de régulation du climat, est depuis longtemps l'objet de soupçons et de spéculations, tout comme le yacht de luxe du prince héritier. Une chose semble claire : l'histoire du tableau de 500 ans n'est pas terminée, même s'il est actuellement hors de vue.

