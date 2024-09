"Le système russe de violation des droits de l'homme"

Au cours des dernières années, la répression russe contre la société civile s'est intensifiée, selon un rapport de l'ONU. L'ampleur de cette répression pourrait être encore plus importante que les chiffres présentés par le rapporteur spécial. Les violations des droits de l'homme se multiplient en Russie, selon le rapport. Mariana Katzarova, une rapporteuse spéciale de l'ONU, affirme qu'il existe maintenant un système structuré, soutenu par l'État, de violations des droits de l'homme. Nommée en 2023, Katzarova a pour rôle de surveiller la situation en Russie.

Les individus qui critiquent les actions de la Russie envers l'Ukraine et expriment des opinions dissidentes font l'objet d'une surveillance accrue. Katzarova estime qu'au moins 1 372 individus ont été emprisonnés injustement en raison de ces charges. Parmi eux figurent des activistes des droits de l'homme, des journalistes et des critiques de la guerre qui ont écopé de peines lourdes fondées sur des preuves fabriquées. Ils ont apparemment été soumis à des tortures physiques pendant leur détention. Certains prisonniers politiques sont gardés en cellules isolées, tandis que d'autres sont contraints d'être internés dans des cliniques psychiatriques contre leur volonté. Le nombre réel pourrait être plus élevé, selon un collègue.

Un nombre croissant d'individus en Russie sont stigmatisés comme "agents étrangers", ce qui sous-entend qu'ils reçoivent un financement ou une influence d'entités étrangères, selon le rapport de Katzarova. Cette étiquette limite considérablement leurs opportunités professionnelles et force de nombreux individus à démissionner. Cette loi a été adoptée en 2012.

Au 16 août, 846 individus et organisations ont été classés comme "agents étrangers". La plupart de ces étiquetages ont eu lieu depuis que la Russie a commencé son invasion de l'Ukraine. Plus de 200 organes de presse et plus de 100 journalistes tombent sous cette catégorie. Entre 2012 et mars 2022, seul 336 individus avaient été étiquetés comme "agents étrangers". La Russie refuse de coopérer avec Katzarova, a-t-elle déclaré.

