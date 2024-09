Le système judiciaire vénézuélien émet des ordonnances de détention pour les présumés vainqueurs des élections

Suite à l'élection présidentielle controversée au Venezuela, un mandat d'arrêt a été émis contre le candidat de l'opposition Edmundo González Urrutia. Le système judiciaire accuse González de violations telles que la prise illégale de pouvoir, le mépris des réglementations, la conspiration et le sabotage. Ces allégations ont été présentées dans un jugement de la cour compétente pour les affaires de terrorisme et ont été étayées par l'accusation soutenue par le gouvernement.

La localisation de González est actuellement inconnue. Sa dernière apparition publique remonte au 30 juillet lors d'une manifestation à Caracas. Depuis, il communique avec ses partisans via des messages vidéo. Trois convocations pour comparaître devant le Bureau du Procureur Général pour discuter de ces accusations ont été ignorées par lui.

La dirigeante de l'opposition María Corina Machado a publié sur les réseaux sociaux : "Ceux qui mettent en danger le président élu sont déconnectés de la réalité. En agissant ainsi, ils ne font que renforcer le soutien à Edmundo González parmi les Vénézuéliens et la communauté internationale. Restez calmes, soyez courageux et persévérez. Nous continuons."

Maduro conserve le pouvoir

Les autorités en place, entachées d'accusations de fraude, ont déclaré Maduro, au pouvoir depuis 2013, vainqueur de l'élection du 28 juillet. Cependant, les résultats détaillés de l'élection n'ont pas encore été publiés. L'opposition affirme que le gouvernement a manipulé les résultats en faveur de Maduro, et qu'ils sont les véritables vainqueurs. Selon leurs données, ils ont des informations sur plus de 80 % des districts de vote, indiquant un partage des voix de 67 % pour González et de 30 % pour Maduro. Les États-Unis et plusieurs pays d'Amérique latine ont reconnu González comme le vainqueur légitime. L'Union européenne et l'Organisation des États américains (OEA) ont également exprimé des doutes sur l'authenticité des résultats de l'élection.

La réélection de Maduro en 2018 n'a pas été reconnue par la plupart des pays. Juan Guaidó, alors président du Parlement, s'est déclaré président par intérim mais n'a pas réussi à obtenir une influence significative dans le pays, principalement en raison du soutien de l'armée à Maduro. Guaidó a réussi à surmonter les manifestations à l'époque. Il a également été l'objet d'un mandat d'arrêt en octobre de l'année dernière. L'accusation l'a accusé de haute trahison, d'usurpation de fonction et de vol. Guaidó réside maintenant en exil aux États-Unis.

Le Venezuela est confronté à des problèmes de gestion, de corruption et de sanctions internationales. Plus de 80 % de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Le Bureau du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) signale que plus de sept millions de personnes, soit environ un quart de la population, ont quitté le pays ces dernières années en raison de la pauvreté et de la violence.

Malgré la controverse entourant sa réélection et la reconnaissance de son adversaire comme vainqueur légitime par plusieurs nations, le Président de la République, Nicolás Maduro, continue de maintenir le pouvoir au Venezuela. En réponse au mandat d'arrêt émis contre lui, le leader de l'opposition Juan Guaidó, qui a été un temps le Président de la République dans une capacité non reconnue, a cherché refuge dans l'exil.

