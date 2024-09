Le système judiciaire turc impose une peine de prison étonnante de 865 ans à un entrepreneur.

En février 2023, la Turquie est secouée par la perte et la ruine. Malgré une distance de 200 km du centre du séisme, une maison s'effondre, faisant 96 morts. Rapidement, la responsabilité est attribuée au constructeur. Il est jugé pour négligence. Le verdict est sévère.

Plus d'un an et demi après le séisme catastrophique dans le sud de la Turquie, un constructeur a été condamné à 865 ans de prison, équivalent à 62 peines de prison à vie. Selon l'agence de presse Anadolu, ce constructeur a été tenu responsable des défauts de construction dans un bâtiment à Adana, qui s'est effondré le 6 février de l'année précédente, entraînant la mort de 96 personnes.

L'accusé, Hasan Alpargün, a été reconnu coupable de "avoir intentionnellement causé la mort ou des blessures à plus d'une personne". Il a été accusé d'avoir ignoré les codes de construction dans une zone sismique. Le constructeur s'était d'abord réfugié à Chypre du Nord, mais s'est rendu aux autorités une semaine plus tard. Par ailleurs, 34 autres prévenus ont été condamnés à 25 ans chacun, selon Anadolu citant l'avocat des familles des victimes.

Le constructeur invoque une approbation

Au cours du procès, des professionnels ont témoigné de graves défauts de construction, notamment des colonnes défectueuses et un mélange de béton incorrect. Alpargün a nié les accusations, affirmant que la construction avait été autorisée par les autorités.

Seul un résident du bâtiment de 14 étages, construit en 1975, a réussi à s'échapper de l'effondrement. Cela a suscité des spéculations, la ville d'Adana étant située à au moins 200 kilomètres du point d'origine du séisme et ayant évité des secousses extrêmes.

Le séisme en Turquie a fait plus de 53 500 morts. En Syrie voisine, près de 6 000 personnes ont péri. Environ 200 000 bâtiments ont été endommagés et nécessitent une démolition. La province de Hatay, en particulier sa capitale Antakya, a été la plus touchée.

Après le séisme, plus de 260 personnes ont été arrêtées en Turquie pour leur implication dans la construction de bâtiments effondrés. Plusieurs procès contre des constructeurs accusés ont commencé depuis le début de l'année. Certains suspects ont tenté de fuir.

