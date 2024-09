Le système judiciaire sud-coréen emprisonne un haut responsable de l'application de la loi dans un pénitencier, marquant le premier condamné de haut niveau pour le désastre d'Halloween.

Le 29 octobre de cette année-là, près de 160 personnes ont trouvé la mort dans un chaos de foule dans le quartier animé d'Itaewon, marquant l'une des catastrophes les plus meurtrières de Corée du Sud qui a choqué le pays.

L'ancien chef de la station de police de Yongsan, Lee Im-jae, qui supervisait la sécurité à Itaewon, est parmi plusieurs officiers poursuivis pour n'avoir pas suffisamment préparé à la foule massive de Halloween.

Le tribunal de l'Ouest de Séoul a déclaré lundi avoir trouvé Lee et deux autres anciens officiers de police de Yongsan coupables de négligence ayant entraîné des décès et des blessures, malgré des indices évidents que le risque de pertes massives était imminent.

Lee a également été reconnu coupable de mesures insuffisantes de contrôle de la foule et de n'avoir pas envoyé d'officiers de renseignement sur les lieux. Le tribunal a également jugé que Lee avait réagi lentement à la catastrophe. Il a été acquitté de parjure.

Il est le plus haut gradé de la police sud-coréenne à être condamné, après une peine de prison de 18 mois infligée à un officier de renseignement pour destruction de preuves plus tôt cette année et des peines plus légères avec sursis pour ses subordonnés pour des chefs similaires.

En janvier, le précédent chef de la police de Séoul a été inculpé pour négligence dans le cadre de cette catastrophe. Il est actuellement jugé, attendant un verdict.

Itaewon, connu pour ses restaurants et bars populaires, accueillait des célébrations d'Halloween depuis des années.

Selon les registres des appels d'urgence de la police du jour de l'incident, de nombreux appels publics ont été passés concernant la surpopulation dès quatre heures avant que la situation ne se détériore considérablement.

Quatre patrouilles de police ont été envoyées à Itaewon. Cependant, la foule avait déjà grossi, et les rues étaient si congestionnées que les fêtards étaient incapables de bouger.

Certaines personnes ont été écrasées par d'autres, incapables de respirer. La plupart de ceux qui ont perdu la vie cette nuit-là étaient de jeunes Sud-Coréens - principalement adolescents et dans la vingtaine.

La colère du public s'est tournée vers le président sud-coréen Yoon Suk Yeol et son administration à l'époque, avec des critiques condamnant le manque de responsabilité.

L'an dernier, la municipalité de Séoul a annoncé de nombreuses nouvelles mesures de sécurité pour "garantir un Halloween sûr", notamment l'installation d'un nouveau système de CCTV pour surveiller les effectifs de la foule.

D'autres parties de l'Asie ont également pris des mesures pour apprendre de la erreur de Séoul et prévenir une répétition de la tragédie.

Au Japon, les autorités ont exhorté les jeunes à éviter les zones populaires du quartier de la vie nocturne de Shibuya, un lieu de rassemblement populaire la nuit d'Halloween, l'an dernier.

Dans la ville de Guangzhou, dans le sud-est de la Chine, les autorités ont interdit le "maquillage et les costumes effrayants" dans les trains pour "prémunir contre tout éventuel

Lire aussi: